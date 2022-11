Niektoré operence budú počas chladných mesiacov potrebovať pomoc ľudí: Ktorým vtáčikom prichystať zimnú hostinu?

Budú potrebovať pomoc ľudí. Hoci súčasné teploty zimu ešte v žiadnom prípade nepripomínajú, treba už v týchto dňoch myslieť na vtáčiky, ktoré u nás zostávajú zimovať, a tiež aj na tie, ktoré k nám priletia ako hostia. Prírodovedec Miroslav Saniga hovorí, že operence si musia na kŕmidlá zvyknúť, lebo keď už napadne sneh, nemusia ich nájsť a môžu zahynúť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podľa neho sú ideálnou potravou do kŕmidiel slnečnicové semiačka, a občas aj vlašský, či lieskový oriešok. „Ja už prikrmujem a počas sezóny miniem viac ako tonu slnečníc. Za to nádherné divadlo mi to stojí. Vidím sýkorky, ďatle, sojky, pinky či zelienky,“ dodal s úsmevom Saniga s tým, že domáca strava, solené jedlá i pekárenské výrobky sú pre ne nebezpečné.

Pinka severská

Hniezdi na území od Britských ostrovov a Škandinávskeho polostrova po Estónsko a Kamčatku. Na Slovensku sa vyskytuje pravidelne ako zimný hosť v čase od októbra do apríla. Ich obľúbenou potravou sú bukvice.

Sýkorka hôrna

Je stála, prelietava len malé vzdialenosti. Žije hlavne v listnatých lesoch nížin a v menej zmiešaných lesoch na celom území Slovenska. Živí sa drobným hmyzom a v zime semenami.

Sýkorka veľká

Je najväčšia a najrozšírenejšia sýkorka. Na Slovensku hniezdi v podstate na celom území. V zime sa kŕmi hlavne semenami, ktoré často nachádza v kŕmidlách. Ďalej konzumujú rôzne živočíšne tuky (napr. hovädzí loj).

Zelienka obyčajná

Hniezdi i zimuje na celom území Slovenska, je to stály, prelietavý a z časti i sťahovavý druh. Na zimu prilietajú zelienky severských populácií. Konzumujú semená, rôzne plody či puky.

Sojka obyčajná

Na Slovensku hniezdi skoro na celom území, v zime čiastočne migruje západným smerom. Počas jesene či zimy konzumuje žalude, oriešky, bobule. Okrem semien ich poteší v kŕmidlách aj loj.

Ďateľ veľký

V zime vzácne prilietavajú ku kŕmidlám aj ďatle. V zime si na stromoch hľadajú ovocie, bobule a rôzne semená. V prípade nedostatku potravy navštevujú ak kŕmidlá, kde ich poteší aj loj.