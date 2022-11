Anna potrebovala urgentnú pomoc, lekár v Trnave ju otočil: Poslal ma za gynekológom 1 100 km na Ukrajinu!

Potrebovala vyšetrenie, lekár ju vyhodil! Anna (22) z Kyjevskej oblasti, ktorá na Slovensko utiekla pred vojnou, zažila v gynekologickej ambulancii v Trnave poriadny šok.

Lekár, ku ktorému chodila, keď tu štyri roky študovala, ju podľa jej slov odmietol vyšetriť a poslal ju za jej lekárom vyše 1 100 km na Ukrajinu. Dôvod? Poisťovňa by mu vraj neuhradila odber vzoriek na cytológiu. Anna, ktorá mala akútny problém, si pritom tento úkon chcela hoc aj zaplatiť, no nepomohlo to.

Anna (22) bývala na Slovensku 4 roky a vyštudovala tu aj na vysokej škole. Neskôr sa vrátila do Kyjeva, kde dokončila magisterské štúdium. Keď sa začala vojna, utiekla naspäť. Lenže tu ju postihli náhle zdravotné problémy, ktoré chcela promptne riešiť. Keď však vo štvrtok prišla do gynekologickej ambulancie v Trnave, zažila poriadny šok.

„Keď som prišla, sestrička mi začala dávať štandardné otázky, lenže potom sa z vedľajšej miestnosti ozval lekárov hlás: ,Aký má status? Odídenec?‘.“ Annu potom prekvapilo jeho vyhlásenie. „Povedal, že ma vyšetrovať nebude, lebo sa mu to neoplatí, keďže mu za mňa nezaplatí poisťovňa. Ponúkol mi riešenie, že mám ísť za svojím lekárom späť na Ukrajinu,“ opísala nepríjemnú skúsenosť z ambulancie nešťastná Anna.

Nikdy predtým pritom pri vyšetrení takýto problém nemala. Prístup lekára podľa nej prekvapil aj sestričku, ktorá sa situáciu snažila nejako zachrániť. „Oznámila, že ak by šlo o niečo akútne, tak sa môžem na nich obrátiť. Keď počula, že som sa objednala práve kvôli tomu, bezradne povedala, nech počkám niekoľko mesiacov a možno to prejde samo. Následne mi poradila, nech naozaj skúsim ,svojho‘ lekára,“ doplnila.