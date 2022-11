V košickej botanickej záhrade sa opäť koná nevšedná výstava: Toto ponúkne posledná tohtoročná exhibícia!

Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava s názvom Včelárstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej prestávke.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Budúci víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov. Zároveň sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z tém budú napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.