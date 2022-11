Šokujúca skúsenosť cudzinky Anny v Trnave: Lekár ma odmietol vyšetriť a poslal ma na Ukrajinu

O nepríjemnej skúsenosti napísala Ukrajinka Anna na svojom facebooku. Potrebovala vyšetrenie u lekára v Trnave, dočkala sa však nepríjemného prístupu.

Vojna im rozbíja rodiny, ničí zdravie a berie životy. Ukrajinci trpia a bezpečie hľadajú aj na Slovensku. Niektorí sa tu, bohužiaľ, dočkajú len nenávisti a musia čeliť nepochopiteľným situáciám. S jednou nepríjemnosťou sa na Facebooku podelila Ukrajinka Anna, ktorá vyhľadala pomoc u lekára v Trnave.

"Dnes ma v Trnave odmietol vyšetriť lekár. Povedal, nech idem k lekárovi domov na Ukrajinu. Na začiatok by som chcela povedať, že pred časom som u tohto lekára bola, mal moju zdravotnú kartu a nemal problém s mojím „statusom“ ani s ničím iným. Za odbery som zaplatila a sestrička počas objednávania zdôraznila, že to takto bude aj tentoraz. Povedala som, že to pre mňa nie je problém - nečakala som bezplatné vyšetrenie," začala rozprávať Anna.