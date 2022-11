Nerozlučná dvojka, akú ste ešte nevideli: Vzťah drsného motorkára Dušana a trpasličieho špica Mimi vám roztopí srdce!

Sú nerozluční parťáci. To je Dušan a Mimi, ktorí sú na prvý pohľad nevšedná dvojka - veľký stavaný muž a maličký trpasličí špic. No ich duše sa od prvého dňa, čo sa spoznali, spriaznili a teraz si jeden bez druhého nevedia predstaviť čo i len jeden deň.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ako Dušan spomína, už odmalička bol vedený k bojovým športom, prírode a láske k zvieratám. Vyrastal v rodinnom dome, kde chovali rôzne domáce zvieratá a jeho prvým psím parťákom bola fenka kaukazského ovčiaka. Mal vtedy asi 5 rokov, keď jeho otec priniesol domov šteniatko tohto plemena. V dospelosti vážila cca 70kg, takže v detstve ju považoval za svojho milovaného "medveďa".

Mimi je fenka nemeckého trpasličieho špica a nedávno spolu oslávili 4. narodeniny. Dušan priznal, že spočiatku bol proti kúpe daného plemena a v tom čase bola kúpa špica iniciatíva zo strany jeho ex priateľky. "Môj návrh bol Belgický ovčiak, ona chcela pomeraniana alebo špica. Obaja sme si chceli presadiť to svoje, tak sme sa dohodli nasledovne. V tom období boli aktuálne vrhy špica aj belgičana. Dohodli sme sa, že ráno pôjdeme pozrieť šteniatko špica a odtiaľ pôjdeme rovno na chovný stanicu pozrieť belgického ovčiaka. Ex s tým súhlasila. Keďže prvá návšteva bola za špicom, šli sme ho pozrieť. V momente, keď chovateľka vypustila šteniatka, Mimi pribehla ku mne a bola len pri mne. Skočila mi do náručia a vedel som, že si ma vybrala za majiteľa. V danú chvíľu som zistil, že patríme k sebe," opisuje Dušan prvý moment, keď sa so spriazneným psíkom stretli. Pár týždňov po kúpe to s jeho ex však nevyšlo. Tá pochopila, že s Mimi patria k sebe, a preto ostala v jeho opatere.

To, že ich vzťah je jedinečný, môže podľa jeho slov potvrdiť aj okolie. "Kde som ja, tam je pri nohe aj môj pes, môj rovnocenný parťák. Či už na motorke, strelnici, v posilňovni, rybačke, výlete alebo inom dobrodružstve. Sme si verní a oddaní, jeden druhému, za každých okolností. Mimku považujem za moju malú princeznú."