Prvú spievajúcu fontánu v Československu zmodernizujú: Pýchu Košíc ratuje aj otec fontány, exprezident Schuster

Skoro sa dopustil neplánovanej špionáže! Exprezident a košický bývalý primátor Rudolf Schuster (88) stál za zrodom prvej spievajúcej fontány v Československu. Vodné a hudobné dielo v centre Hlavnej ulice potrebuje nutnú rekonštrukciu, väčšina tryskov a zariadení už na nej nefunguje a nachádza sa v havarijnom stave.

Klenot Košíc chce mesto spolu s partnermi zrekonštruovať za vyše 1,7 milióna eur. Schuster si zaspomínal, že nápad postaviť v meste spievajúcu fontánu dostal pri návšteve Ruska.

Azda najobľúbenejšia atrakcia košickej Hlavnej ulice sa na niekoľko mesiacov rozlúčila so svojimi obdivovateľmi. Vychýrená Spievajúca fontána prejde v priebehu nasledujúceho obdobia veľmi potrebnou rekonštrukciou. Zmluvu o spolupráci, ktorá garantuje finančné krytie pre túto investíciu, podpísali viaceré subjekty vrátane Jamesa Bruna prezidenta U. S. Steel Košice, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, generálneho riaditeľa Štátneho divadla v Košiciach Andreja Šotha a riaditeľky Správy mestskej zelene Marty Popríkovej. Predpokladaná cena sa pohybuje na úrovni 1,7 milióna eur. Z tejto sumy poskytne milión eur Nadácia U.S. Steel Košice, zvyšné financie dodá z vlastných zdrojov mesto Košice. Rekonštrukcia musí byť dokončená do 30. novembra.

Pri podpísaní zmluvy a symbolickom vypnutí fontány sa zúčastnil aj autor myšlienky fontány, bývalý primátor Košíc a exprezident SR Rudolf Schuster (88). Vďaka jeho iniciatíve v metropole východu postavili prvú spievajúcu fontánu na území bývalého Československa, ktorú Košiciam právom závideli až v Prahe. Dodnes hovorí, že sa k tejto myšlienke dostal akousi náhodou. “Dostali sme pozvanie do Sovietskeho zväzu ako delegácia národných výborov do mesta Vladimír. Mali pre nás pripravené aj večerné prekvapenie, ale všetci sa už napili a nikomu sa nechcelo ísť. Hovorili o tom, že tam má byť hrajúca a spievajúca fontána. Mne to ale nedalo, musel som ju vidieť, tak som jedného miestneho podpredsedu nahovoril a tú fontánu mi nakoniec ukázal,” spomína Schuster so slovami, že od toho momentu chcel mať takú fontánu aj v Košiciach.