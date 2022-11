Tohtoročný vianočný stromček v Bratislave je od Alexandry: Zasadil ho ešte jej dedko, teraz zdobí námestie

Svoje miesto zaujal necelé dva mesiace pred najkrajšími sviatkami! Hlavné mesto už má svoj vianočný stromček. Osadili ho v stredu a jeho prenos z pôvodného miesta na Hlavné námestie trval viac ako tri hodiny.

Smrek pichľavý stál 34 rokov vedľa bytovky v Karlovej Vsi, a hoci má k nemu jeho teraz už bývalá majiteľka Alexandra (34) emočnú väzbu, je rada, že preň našli rozumné využitie. Neustále z neho totiž padali šišky a ihličie rovno do jej záhradky.Strom stál dlhé desaťročia na Sološníckej ulici v Karlovej Vsi, hneď vedľa bytového domu.

Bývalou majiteľkou nového vianočného krásavca je Alexandra Rozinajová (34), ktorá vyrubovanie vysokého smreka sledovala spolu so synom Markom (1) na vlastné oči. „Stál pred naším domom od môjho narodenia. Zasadil ho ešte môj dedko, takže som s ním v podstate vyrastala. Čiastočne mi bude chýbať, no na druhej strane z neho stále opadávalo ihličie, živica a šišky rovno do mojej predzáhradky a musela som to stále upratovať. Strom už navyše zasahoval do základov domu a strácal na stabilite. Už sme ho plánovali vyrúbať dlhšiu dobu, takže som rada, že pre strom našli takéto pekné využitie,“ vraví.

Nový vianočný stromček priviezli na Hlavné námestie okolo 10.00 hod. a hneď prilákal davy zvedavcov. Hoci sa môže zdať termín osadenia ihneď po Dušičkách príliš skorý, podľa hovorkyne mesta Dagmar Schmuckovej je to nevyhnutné. „Treba to vždy urobiť skôr, aby nevznikli kolízne situácie počas stavania stánkov pre vianočné trhy. Stromček bude ozdobený v druhej polovici novembra v týždni, keď sa budú otvárať vianočné trhy. Slávnostné rozsvietenie stromčeka sa uskutoční v piatok 25. novembra v podvečerných hodinách,“ vraví hovorkyňa mesta. Dodáva, že keď sa sviatky skončia, poputuje stromček do zoologickej záhrady, kde poslúži zvieratám.

