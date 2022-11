Úžasná práca kováčov vo Veľkom Šariši: Škaredú búdu z minulého storočia prerobili na TAKÚTO rozprávkovú zastávku!

Toto im môže závidieť celé Slovensko! Miestna firma ukula pre mesto Veľký Šariš (okr. Prešov) jedinečný prístrešok autobusovej zastávky, ktorý nahradil škaredú búdu z minulého storočia. A to úplne zadarmo!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zastávka v miestnej časti Kanaš upúta pohľady okoloidúcich už na prvý pohľad.Jednotlivé časti sú prepracované do najmenších detailov. Je na nej lístie, výhonky a nechýbajú ani žalude. Oznamy o odchodoch autobusov zo zastávky Pri kostole obopínajú konáre.

„Žijeme v krásnej časti mesta. Zastávka nám však špatila naše námestíčko. Keď sa mesto začalo snažiť zveľaďovať našu ulicu, napadlo nám, že aj my k tomu môžeme prispieť, pretože tu sme vyrástli, tu podnikáme a tu aj bývame a chceli sme to nášmu mestu vrátiť. Najskôr sme mali v pláne len jednoduchú úpravu. Ale vložili sme sa do toho a podarilo sa nám vyrobiť takúto zastávku. Na projekte sme pracovali celý rok,“ uviedol konateľ firmy Ukovmi Miroslav Poloha (42), podľa ktorého sa inšpirovali okolitou prírodou, ktorej dominujú duby.

„Aj keď to bolo náročné finančne aj časovo, stálo to za to. Najskôr sme jednotlivé časti ukuli, potom sme ich obrúsili a naniesli kvalitnú povrchovú úpravu, aby dlho vydržala. Zastávku sme montovali týždeň. Podľa toho, čo som sa dozvedel, začínajú sem dokonca chodievať ľudia z iných kútov Veľkého Šariša alebo aj z iných dedín, aby si obzreli, čo sa nám podarilo zhotoviť,“ teší sa majiteľ kováčskej firmy.