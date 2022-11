To je premena! Nový prešovský primátor Oľha (53) na sebe poriadne zamakal: Toľkoto kíl zhodil od začiatku roka

Nový prešovský primátor Fero Oľha (53) dokázal, že všetko sa dá ak sa chce. Od začiatku tohto roka zhodil 40kg. Aj úsiliu starať sa o svoje zdravie pripisuje svoje volebné víťazstvo.

Oľha bol v mladosti usilovným športovcom, potom však prišlo obdobie, keď pohyb trochu zanedbal. „Napríklad cyklistike som sa venoval už na základnej škole v športovej triede. Moja manželka Saskia je aj dnes nadšená športovkyňa. Bavia ju najmä cezpoľné behy – Spartan, alebo Hero race. Už dva roky mi vtipne naznačovala, že mám dosť veľkú nadváhu."

"Kúpila mi napríklad sadu na cvičenie po stromček a podobne. Ja som jej tiež kupoval turistické darčeky. A kúpil som aj výstup s horským vodcom na Gerlach. Tam som zlyhal a nakoniec som išla s kamarátkou,“ vysvetlil nový prvý muž tretieho najväčšieho mesta na Slovensku, ktorý chcel s manželkou zdieľať aktivity, a tak si povedala dosť a v januári sa prihlásil do fitka. „Mal som šťasti, že som natrafil na super fitnestrénera Mareka Namešpetru. Všetko nastavil tak, že som si ani nemusel veľmi odriekať jedlo. Len mi zmenil jedálniček. Jedol som v menších dávkach zdravšie jedlo a častejšie. A samozrejme, musel som cvičiť, cvičiť a cvičiť. Pomohlo mi to fyzicky aj v závere kampane, ktorá bola náročná,“ prezradil F.Oľha, ktorý už zvládol aj súťaže Spartan a v septembri s nezvládnutý Gerlach nahradil výstupom na Lomničák aj s manželkou.

Usilovnosť Oľhu chváli aj jeho tréner. „Zapojil sa do našej výzvy Just gym fittnes challenge. Bol maskotom predtým sme ho nepoznali a registrovali len ako 'nejakého poslanca a riaditeľa tlačiarne'. Ferov prístup a výsledky boli obdivuhodné a silno motivoval ostatných súťažiacich – ale nie len pre nich. Počas celého procesu som Fera spoznával čím ďalej tým viac nielen ako cieľavedomého, ale aj mimoriadne priateľského a srdečného človeka. Nevynechal jediný tréning, a to napriek značnému pracovnému vyťaženiu a bohatým charitatívnym a občianskym aktivitám,“ uzavrel primátorov tréner, Marek Namešpetra.

Začiatok premeny: 11.1.2022

Výška: 170 cm

Váha: 125,5 kg

Tuk: 55,5 kg (44,2%)

Finále premeny: 6.9.2022

Výška: 170 cm

Váha: 85,8 kg

Tuk: 16,5 kg (19,2%)