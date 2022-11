Na námestí v Bratislave už osadili vianočný stromček: Čo vieme o 40-ročnom krásavcovi?

Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí vianočný stromček. Je to 40 rokov starý, 12 metrov vysoký smrek pichľavý.

Do centra mesta ho v stredu doviezli od darcov z mestskej časti Karlova Ves zo Sološnickej ulice. Pre TASR to potvrdili z Mestských lesov v Bratislave. Strom bol v Karlovej Vsi spílený, pretože už nemal priestor na rast a vytláčal múrik. Do centra mesta vozia vianočný stromček každoročne v predstihu. Neskôr by to pre postupnú prípravu vianočných trhov, inštaláciu stánkov či pódia nebolo možné.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vyzdobia ho neskôr a rozsvietiť ho majú počas otvorenia trhov, ktoré sa podľa ich organizátora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska začnú 25. novembra a potrvajú do 22. decembra.

Na Hlavnom námestí a Františkánskom námestí tak po pandemickej prestávke môžu ľudia opäť zažiť vianočnú atmosféru. Vychutnať si vianočné nápoje, jedlá či kúpiť darčeky. Chýbať nebude Vianočný les či sprievodné kultúrne podujatia.