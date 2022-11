Obdobie po dušičkách je veľkou záťažou pre planétu: Ako vytriediť odpad z cintorínov?

Umelé kvety a vence sú vyrobené z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú vytriediť a preto končia v zmesovom odpade. Riešením je zníženie takéhoto druhu odpadu. V súvislosti s Dušičkami to uviedla riaditeľka oddelenia komunikácie z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak Katarína Kretter.

Živé kvety a zelené časti vencov, listy či drobné konáre je podľa Kretter potrebné vyhodiť do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Sklenené svietniky a kahance bez plastov alebo kovov patria do kontajnerov na sklo. Ostatné po očistení od vosku treba vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovu, priblížila.

Zo všetkých materiálov, aj tých prírodných, sa stane odpad. ". Ak na cintoríne chýbajú nádoby na triedený zber, vezmite odpad so sebou a vytrieďte ho doma," odporúča Kretter.