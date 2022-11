Ošarpané kino vo Veľkom Šariši sa zmení na kráľovstvo kultúry za 1,2 milióna eur: Vtipné, ako sa bude volať

Schátranú nevkusnú budovu chcú premeniť na kráľovstvo kultúry. Vo Veľkom Šariši (okres Prešov) sa rozhodli transformovať budovu kina, ktoré už neslúži svojim účelom tak, ako kedysi, za 1,2 milióna €.

Plánujú vybudovať dôstojný stánok, ktorý nazvali v svojom rodnom nárečí – Kulturpľac. Kvôli novej modernej budove sa rozhodli zbúrať rodinný dom v susedstve. Namiesto toho však vytvoria novú prístavbu. Vznikne tak priestor pre usporiadavanie plesov, svadieb, tanečných zábav a ďalších kultúrnych podujatí v meste.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V kulturpľaci vzniknú tri hlavné priestory – predsálie, foyer a hlavná sála. Všetky bude možné spolu prepájať. Rovnako, po otvorení veľkých francúzskych okien sa, sa bude dať vnútorný priestor prepojiť so záhradou. Nechýba ani veľkú terasa. Vznikne tam aj prístavba s terasou a pochôdznou strechou. Z nej je umocnený výhľad do krajiny, ponad horizont ulice. "Práca s parcelou bola pre náš návrh dôležitá, nakoľko sme sa usilovali jeho potenciál využiť na maximum. Vo východnej, doposiaľ zanedbanej, časti parcely vznikne vďaka návrhu záhradného architekta Tomáša Babku komunitná záhrada s detským ihriskom a letnou scénou, prípadne sekundárnym javiskom pripojeným k sále,“ zhodli sa architekti Lukáš Ildža a Onderej Palenečár.

Podľa primátora mesta, Viliama Kalla by sa mohlo začať stavať onedlho. „Projekt čoskoro podáme na získanie externých zdrojov z eurofondov. Po schválení zo strany ministerstva môžeme výstavbu očakávať na jar budúceho roka,“ uzavrel primátor. Kulturpľac by chceli dokončiť do dvoch rokov.