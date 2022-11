Päťročná snaha sa im vyplatila: Prvá rodina na Luníku IX si začne stavať vlastný dom!

Na Luník IX. finalizujú svojpomocne postavené komunitné centrum a už čoskoro začne prvá rodina so stavbou rodinného domčeka. Ružena (48) a Ladislav (52) sa pred piatimi rokmi rozhodli ísť do projektu ETP Slovensko, v ktorom si začali šetriť na svojpomocnú výstavbu. Aj keď mali chvíle, kedy sa obávali, či sa k práci na vysnívanom domčeku dostanú, teraz sa môžu tešiť.

Výstavba komunitného domu je prvou sfinalizovanou časťou projektu Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý ETP Slovensko realizuje v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice, mestskou časťou Luník IX a ďalšími partnermi. Bude slúžiť na realizáciu aktivít s mládežou, ako aj na aktivity pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity a podujatia zamerané na prepájanie komunít v meste a regióne.

„Máme radosť a ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali, že po roku od začiatku výstavby na Luníku IX môžeme predstaviť prvú stavbu – komunitný dom, ktorý v týchto dňoch pripravujeme na kolaudáciu,” uviedla Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko. Dodala, že ďalšou fázou je svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX, na ktoré si obyvatelia z tohto sídliska zoberú mikropôžičku a budú si ich stavať za pomoci stavebného učiteľa. ”Prvá rodina stavebníkov už dostala stavebné povolenie. V najbližších dňoch môžu začať stavať,“ dodala Poklembová.

Dokončené prízemie komunitného centra už môže ako dočasné útočisko pri budovaní prvého domčeka využiť pani Ružena (48) s manželom Ladislavom (52). "O tomto projekte sme sa dozvedeli pred piatimi rokmi. Nemáme svoje bývanie, toto bude naše prvé. Chceme ho hlavne pre naše deti. Predtým sme bývali v Košiciach v Šaci, no bol to drahý podnájom. Prijali nás v prešovskom krízovom centre. Tam teraz aj pracujeme, ja ako upratovačka, manžel ako stavbár,” opísala Ružena so slovami, že ruku k dielu priloží aj ona. “Ja si trúfam na všetko, čo treba pomôcť na stavbe. Keďže bola možnosť postaviť si domček svojpomocne, išli sme do toho. Šetrenie nebolo až také náročné, vedeli sme to zvládnuť, no manžel už bol netrpezlivý, či sa k stavaniu vôbec dostaneme. Oplatilo sa vydržať, teraz si budeme stavať domček na Luníku ako prví,” dodala natešená východniarka.

Ako prezradila, najviac sa teší na to, že ich deti, dve dcérky Veronika (16) a Simona (15), ako aj jej vnučka v opatere Miška (7) budú mať svoje vlastné izby a súkromie. Pán Ladislav (52) sa výzvy, ktorá je pred nimi, vôbec neobáva. “Stavbárčinu robím už 20 rokov. Za ako dlho postavíme dom, to záleží aj od pomoci robotníkov, koľko nás tu nakoniec bude robiť. Stavebné povolenie už máme, ak by všetko išlo úplne ideálne a rýchlo, takýto domček sa dá postaviť aj za dva mesiace. Najťažšie je urobiť základ, samotné murovanie už potom ide rýchlo. Najradšej by som bol, keby sa nám to podarilo dokončiť už do Vianoc,” zakončil.