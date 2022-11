Už 9 rokov učia ľudí nebáť sa včiel, teraz chystajú novinku: Aha, čo pribudne v slovenskom raji hmyzu!

Chcú tu byť pre ľudí celý rok a upriamiť pozornosť na ochranu opeľovačov. Pred 9 rokmi otvorili ako prví na Slovensku vzdelávaciu včelnicu Včelí kRaj, ktorá od apríla do septembra ponúka pútavý program pre verejnosť, ale aj budúcich včelárov a včelárky. Teraz začínajú s budovaním Environmentálneho centra, ktoré sa ako prvé bude venovať hmyzím pomocníkom a preto chcú premeniť včelín na centrum s celoročným programom.

Soňa Keresztesová a David Turčáni z Včelieho kRaja už desať rokov učia o nenahraditeľnosti včiel a opeľovačov pre krajinu. Aktívne chodia po školách a vzdelávajú v spoznávaní hmyzieho sveta od tých najmenších po vysokoškolákov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Veľmi obľúbené sú aj akcie o opeľovačoch priamo na vzdelávacej včelnici v Kokave nad Rimavicou, kde prichádzajú ľudia z celého Slovenka a už aj zahraničia. Počas sezóny ich navštívi do 700 školákov a školáčok, približne 130 začínajúcich včelárov a včelárok a 150 ľudí z radov širokej verejnosti. „Našim cieľom je vytvárať priateľstvá medzi hmyzom a deťmi či dospelými. Často sa stretávame so strachom, niekedy až odporom k hmyzu, dokonca aj tomu pre nás užitočnému. Sme veľmi radi, že po našich zážitkových a bádateľských programoch od nás odchádzajú priatelia včiel a hmyzu,“ hovorí Soňa.

Po vybudovaní vzdelávacej včelnice sa pridal program zameraný aj na samotárske včely a čmeliaky a ako posledný do areálu pribudol Motýlí dom, ktorý zas vtiahne návštevníkov do farebného sveta motýľov. K blížiacim sa 10 „narodeninám“ chcú dokončiť ďalší míľnik. Začínajú s budovaním Environmentálneho centra, ktoré sa ako prvé bude venovať hmyzím pomocníkom. „Naše aktivity sú viazané na včelársku sezónu a realizujeme program od apríla do augusta. Záujem škôl a verejnosti je počas celého roka, a tak chceme premeniť náš včelín na centrum s celoročným programom, ktorý bude pestrý. Bude o tvorení, o chutiach a o bádaní. Envirocentrum nám umožní byť tu pre ľudí celý rok a upriamovať pozornosť na ochranu opeľovačov,“ ozrejmuje projekt David. Prestavba bude prebiehať od tohto októbra do jari a už budúci rok bude slúžiť verejnosti.

Na rekonštrukciu získali čiastočne peniaze z programu ACF Slovakia, ďalších menších grantov a využijú vlastné zdroje. Kvôli súčasnému zvyšovaniu cien im ešte nejaké financie chýbajú, a preto zároveň spúšťajú crowdfundingovú kampaň na podporu centra.