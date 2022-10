Slová blízkej kamarátky Matúša a Juraja vám zlomia srdce: Toto je príhovor Ivy z Teplárne, ktorý rozplakal Námestie SNP

Tragická streľba na Zámockej v Bratislave, keď mladý terorista popravil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, bola pre Slovensko obrovským šokom a tragédiou, akú naša spoločnosť doposiaľ nezažila. Odvtedy LGBTI+ komunita aj ich priatelia spojili sily a usporiadali viacero demonštrácii a stretnutí odsudzujúcich nenávisť a fašizmus.

Na poslednom zhromaždení s názvom Ide nám o život, ktorý zorganizovala Iniciatíva Inakosť 27. októbra na Námestí SNP v Bratislave, zaznelo opäť viacero povzbudzujúcich ale tiež dojemných príhovorov blízkych Matúša a Juraja. Jeden bol však tak silný, že slzám sa dokázal ubrániť len málokto.

Tento príhovor mala Iva z Teplárne, ktorá bola blízka kamarátka oboch zavraždených. Na svoj web ho priniesol portál Queerslovakia.

"Nechcem tu byť. Nechcem tu byť a nemala by som tu byť. Volám sa Iva a práve teraz som mala stáť za barom v Teplárni. Myslím si, že všetci ale vieme, prečo namiesto toho stojím tu. Idem vám povedať o ľuďoch, na ktorých nesmieme zabudnúť, o mojich kamarátoch Jurajovi a Matúšovi. Obidvaja boli tak skvelí a výnimoční ľudia, že sa mi to len ťažko dáva do slov. Obaja boli veľmi inteligentní, vtipní, krásni, plní lásky a v neposlednom rade vždy a bez hanby autentickí. Obaja mali radi umenie, hudbu, tanec, zábavu s priateľmi, ale aj chvíle osamote," opisovala Iva svojich zosnulých blízkych so zlomeným hlasom.