Silák Peter (25) na tréningoch odpadával, zistili mu chorobu srdca: Vzoprel sa osudu a stal sa majtrom sveta!

Vzoprel sa osudu! Peter Kuchár (25) z Tepličky nad Váhom (okr. Žilina) začal cvičiť už ako tínedžer. Vypracoval sa tak, že vyhrával súťaže, no na jednej v roku 2018 dostal srdcový záchvat. Neprikladal tomu však veľkú váhu.

Potom dostával jeden záchvat za druhým a záchranka po neho pravidelne jazdila do posilňovne. Napokon skončil v operačnej sále. Arytmiu mu lekári úplne neodstránili, a tak dostal k srdcu strojček. Napriek tomu pred týždňom vyhral majstrovstvá sveta v mŕtvom ťahu!

Profesionálny obkladač začal cvičiť ako 15-ročný. Ako tvrdí, nerozumel si s rovesníkmi. „Bol som malý, chudý a každý ma otĺkal. Učiteľka mi dovolila namiesto hrania futbalu ísť si zacvičiť do školskej posilňovne. Tam sa to všetko začalo,“ zaspomínal na svoje začiatky s činkami. Spolužiaci ho aj odtiaľ vyhodili, no činky sa mu zapáčili natoľko, že si k nim našiel cestu.