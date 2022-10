Pri Košiciach hrozí pre zvyšovanie cien energií humanitárna katastrofa! Vo Veľkej Ide odpojili od elektriny už 4 rodiny

Rastúce ceny energií začínajú tvrdo dopadať na najchudobnejších. V obci Veľká Ida (okr. Košice-okolie), ktorá susedí s areálom košického U.S.Steelu, sa nachádzajú dve lokality s marginalizovanými obyvateľmi žijúcimi v skromných podmienkach. V štyroch domácnostiach už museli dodávatelia elektrinu odpojiť kvôli neplneniu záväzkov. Realita je však taká, že všetci osadníci majú s rastúcimi cenami existenčný problém. Mnohí si už teraz odpájajú základné a bežné spotrebiče, aby ušetrili na cenách.

Ako vyriešia azda nezvrátiteľný problém, nevedia. Vo Veľkej Ide sa schyľuje k humanitárnej katastrofe. V lokalite, kde žije rómske obyvateľstvo, už roky nemajú teplú tečúcu vodu. Kúria si drevom, alebo elektrickými ohrievačmi. Mnohí domáci už môžu čoskoro prísť aj o elektrinu, čím stratia teplo v príbytkoch a možnosť ohrevu a prípravy jedla.

Mnohí osadníci pre Nový Čas potvrdili, že rastúce ceny energií nedokážu zvládať, preto vypínajú domáce spotrebiče. Ako potvrdil aj starosta obce Peter Nagy, štyrom domácnostiam už dodávatelia odpojili elektrinu, keďže mali nedoplatky. Nie je to ale ojedinelý prípad, po nich môžu čoskoro nasledovať ďalšie desiatky domácností. “Títo obyvatelia môžu požiadať o jednorazový príspevku v čase náhlej núdze. Pre obyvateľov sme od septembra zabezpečili aj bezplatný dovoz odpadového dreva z U.S. Steelu, ktoré môžu využívať na kúrenie,” uviedol Nagy. Dovoz dreva mali ešte vlani spoplatnený v sume 5 eur za 100 kg dreva, keďže dovoz zabezpečovala obec a poplatkom chceli vynulovať náklady spojené s dopravou.

Podľa slov starostu sa zvyšujúce ceny dotkli aj obce. “Na ilustráciu našej situácie, teraz sme súťažili plyn pre obec v elektronickej aukcii. Doteraz sme túto komoditu odkupovali v sume 17 eur za MW. V budúcom roku zaplatíme za MW vyše 184 eur, čo je viac ako tisícnásobne viac,” opísal Nagy. Situáciu v osadách vníma, ako aj podnety od obyvateľov. “Chodia za mnou na úrad a pýtajú si robotu, lebo nemajú z čoho platiť účty. Máme zriadený sociálny podnik kde zamestnávame 17 ľudí. Obávam sa ale, že nebudeme vedieť donekonečna zamestnávať týchto ľudí. Najbližšie obdobie pre nás bude znamenať aj to, že budeme musieť pár ľudí prepustiť a obmedziť naše investičné aktivity,” zhodnotil Nagy.

Starosta priznal, že inú formu pomoci pre obyvateľov nemá, no určite by pomohlo zastropovanie cien pre domácnosti, alebo ich pokles. “Neviem, ako nám môže pomôcť štát, keď vidím, v akej je situácii. Teraz sa riešia zdravotníci, potom sa budú učitelia. My obce sme uvideli počas pandémie, že sme odkázaní sami na seba, nikto nám nepomohol,” zakončil Nagy.

Katarína (45), Veľká Ida

“Minulý rok sme platili mesačne za elektrinu 180 eur, teraz platíme okolo 330 eur. Finančne si vypomáhame navzájom ako rodina, no neviem, dokedy to budeme zvládať. Všetci tu s tým mame problém. Ak sa elektrina ešte zdvihne viac, nebudeme to vedieť platiť, veľa ľudí tu ostane bez elektriny.”

Vilma (52), Veľká Ida

“Aj mne hrozilo, že ma odpoja. Prišlo mi ročné vyúčtovanie a mala som veľkú spotrebu elektriny a nedoplatok vyše 300 eur. Našťastie to môžem zaplatiť budúci rok. Už som odpojila televízor, aj chladničku, už nemáme viac ako ušetriť, dokonca kúrime drevom.”