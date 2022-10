V zime nad Štósom vyrúbali staré jedle, kúpeľní hostia boli zhrození: Toto sa v lesoch deje teraz!

Na kritiku lepšie zareagovať nemohli! Lesníkov zo Štósu pri Košiciach si ešte v zime vzali na paškál pacienti z tamojších kúpeľov, ktorým údajne prekážal výrub jedlí. Ťažba starých stromov však bola legálna a platí to aj o zalesňovaní už na jar i teraz. Dovedna totiž použijú až takmer 39-tisíc sadeníc buka, duba, jedle, smreku a smrekovca.

Obecný podnik lesov, služieb a remesiel v Štóse riadi Alexander Šimko, ktorý už v zime hravo zvládol neoprávnenú kritiku pacientov za výruby chorých jedlí, a aj teraz mal len dobré správy. "Všetko vykonávame len na základe plánu starostlivosti o les. Týka sa to zimného výrubu. Išlo o 51 kubíkov bukov a 59 kubíkov jedle. Tie mali 95 a viac rokov, čiže išlo o porast v rubnej dobe. Neurobili sme nič protizákonné a už na jar a aj na jeseň sa snažíme o zalesňovanie v tej miere, aby sme v našej lokalite zachovali všetky dreviny," spomenul Šimko.

Na jeseň je to len o dosádzaní drevín, ktoré sa neujali. A deje sa to aj okolo kúpeľov Štós, kde museli vyrúbať choré a napadnuté jedle. "Bolo tam aj imelo, čiže ako správni hospodári nemôžeme nechať v lese aj tzv. sucháre," uviedol Šimko. Z nových sadeníc potrvá minimálne tri roky, pokým vzídu stromčeky, ako ich pozná verejnosť. A o 10 rokov to už budú viditeľné dreviny, ktoré odborníci prerežú a naďalej sa o nich budú starať. "Chceme, aby štósky les napredoval! V tomto prípade to znamená, aby rástol a prekvital," dodal konateľ obecných lesov.

Pribudnú sadenice

- buk lesný 14 900

- dub zimný 5800

- jedľa biela 7200

- smrek obyčajný 7650

- smrekovec opadavý 2900