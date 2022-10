Začarovaná sedačka v Slovenskom raji mala fungovať už v lete: Prečo stále stojí?

Stále stojí! Zabrzdená, či začarovaná sedačka? Vyše 12 rokov odstavené lákadlo turistov na juhu Slovenského raja malo po oprave fungovať už v lete, ale okrem piesku pri skúškach nevozí nikoho. Spojazdneniu dokončenej atrakcie nebránia peniaze a ani pandémia, ale úradný šimeľ. Ach tie povolenia...

"Dokumenty sú odovzdané na Dráhový stavebný úrad, čakáme na kolaudačné potvrdenie a povolenie prevádzky spolu s licenciou. Ono to jedno s druhým súvisí a nadväzuje na seba. Z našej strany je všetko nachystané, na ťahu sú úrady, ktoré verím, že prevádzku povolia," povedal starosta Dediniek Milan Červenka.

Priznal, že je optimistom a hoci túto sezónu nestihli, v tej budúcej sa to určite podarí. "Chceme už voziť turistov, ktorí sa už nevedeli dočkať. Je mi ľúto, že to tak dlho trvá, no my to nebrzdíme," reagoval starosta. Na jar pri záverečných technických skúškach dodávateľa z Čiech, ktorého zdržala pandémia a problémom bol tiež nárast cien, sa reálny videl termín otvorenia v júni. Administratívny postup schvaľovania a dodávania potrebných dokumentácií však fungovanie oddialil a momentálne je otázna aj cena prepravného.

Uvažovaných 15 eur za obojsmerný lístok budú musieť prehodnotiť. Náklady na rekonštrukciu tejto retrosedačky vyšli na vyše 900-tisíc eur, pričom Košický samosprávny kraj v dvoch čiastkach prispel sumou 463-tisíc €, ďalších 318-tisíc bola dotácia úradu podpredsedu vlády a zvyšok úvery obce. Sedačka by okrem pravidelnej technickej prestávky na údržbu mala byť v prevádzke celoročne.