Košičania odratávali hodiny do odchodu z dovolenky: Šváby na izbe a huby v klimatizácii! No po TOMTO sa už báli aj o bezpečnosť

Dovolenka ako zo zlého sna. Dominika (25) a Erik (29) Solnokiovci z Košíc sa v auguste vybrali po prvýkrát do Tuniska. Namiesto krásneho štvorhviezdičkového hotela ich však čakalo nemilé prekvapenie v podobe plesnivých izieb, chýbajúcej stravy, či dokonca agresivity. Doslova rátali dni do odletu domov. Od cestovnej kancelárie CK Fischer žiadajú adekvátne odškodnenie, so 100-eurovým voucherom nesúhlasia.

Mladý manželský pár sa vybral druhýkrát do Afriky. Predtým boli v Egypte, tentoraz si zvolili Tunisko. „Vedeli sme, že počet hviezdičiek u nás nie je rovnaký ako u nich, no toto sme nečakali ani v najhoršom sne. Podľa fotiek sme mali byť ubytovaní v krásnom 4* hoteli Thalasa Sousse resort & Aquapark, no realita bola úplne niekde inde,“ hovorí Erik. Najprv dostali špinavú izbu s dvoma prístelkami, potom plesnivú, napokon sa museli zmieriť s treťou izbou, aj keď tiež nebola v poriadku.

„Niekoľko hodín sme však čakali na recepcii a už sme boli veľmi unavení. No na izbe nám behali šváby a z klimatizácie po čase vyrastali huby,“ dopĺňa Dominika s tým, že nespokojní boli aj so stravou, ktorej bolo málo, alkoholom za poplatok aj v rámci all inclusive, či hygienou v celom hoteli. Spolu s inými klientmi sa na druhý deň sťažovali delegátovi. „Strhla sa hádka, no on nič neurobil, len to nahlásil na recepcii. Napísali sme teda reklamačný e-mail, následne nás delegát obvinil, že si vymýšľame a ja som ho dokonca mal napadnúť, čo absolútne nebola pravda. Vraj nám navrhol výmenu hotela, no vôbec to neurobil,“ povie nahnevane mladý Košičan, ktorý sa s manželkou začal báť dokonca aj o vlastnú bezpečnosť.