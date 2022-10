Zabávač Andrej Bičan sa podelil o radostnú správu, do jeho rodiny pribudol nový člen: Pozrite na to rozkošné klbko!

Moderátor a zabávač Andrej Bičan má nového člena rodiny. Na sociálnej sieti sa s fanúšikmi podelil o fotku rozkošného šteniatka netradičnej rasy.

Robí im nesmiernu radosť! Aspoň tak to vyzerá po prečítaní najnovšieho príspevku na sociálnej sieti Instagram zabávača Andreja Bičana, ktorý sa podelil s fanúšikmi o radostnú novinu. Do rodiny jeho snúbenice a dvoch dcér sa pridal nový člen, maličké šteniatko, ktoré nazval Jimmy. Ide o netradičnú rasu s názvom Maltipoo (alebo aj Moodle) a je to kríženec pudla a maltézskeho psíka.

K príspevku napísal aj zopár vrúcnych slov. "Ahojte ja som Jimmy Bičanko. Som ešte malý, ale už teraz robím všetkým veľkú radosť. Celý deň spinkám a potom behám ako jašo po dvore. Neviem brzdiť na parketách a vôbec neviem vyskočiť na gauč. Papkám iba granulky a ochutnávam všetko, čo mi príde pod noštek. Pomalinky sa učím, kam chodiť kakadovať a cikadovať. Držte mi palce, nech sa raz naučím aj sadnúť a ľahnúť. Možno by som aj v peliešku vedel spať, ale na postieľke je mi lepšie," dokončil Bičan privítanie nového člena rodiny.