V Žiari nad Hronom majú svetový unikát: Asfalt na cestu vyrobili z 10 miliónov cigaretových ohorkov!

Ekologická cesta, a to doslova! V Žiari nad Hronom vyrobili niekoľko desiatok metrov dlhý chodník s asfaltom, v ktorom boli cigaretové ohorky.

S takýmto unikátnym nápadom prišiel tamojší rodák Hubert Repáň (23). Oslovil vedenie magistrátu a to pred rokom umiestnilo v meste 10 košov určených na cigaretové ohorky. Tie sa však zbierali aj v iných mestách. Len na krátky úsek ich bolo treba niekoľko miliónov. Mesto Žiar nad Hronom plánuje s kobercami s asfaltom a „s cigaretami“ aj naďalej pokračovať. A nebude zrejme jediné.

Podľa autora myšlienky Huberta Repáňa (23) ide o budovanie prvej cesty z cigaretových ohorkov na svete. „Pochádza to z vedeckej štúdie, ktorá tvrdila to, že dokážeme vlákna, ktoré sa bežne používajú v asfalte, nahradiť vláknami, ktoré sa nachádzajú vo filtroch z cigariet,“ vysvetľuje s tým, že unikátnym projektom dokážeme šetriť stromy. Celulóza sa nahrádza materiálom, ktorý tu už vlastne je - cigaretový ohorok. Unikátne vlákna zlepšujú to, aby smola, ktorá je spojivom, nestekala pri transporte dole. Zabraňujú teda, aby dole vznikla mláka a hore zostali iba čisté kamene a držali lepšie pokope.

Hlási sa aj Bratislava

Zamýšľať sa nad ekologickými témami začal Hubert už na strednej škole. „Cigaretové ohorky nikto neriešil a je ich okolo nás extrémne množstvo. Začal som rozmýšľať, čo by sa s tým dalo robiť a toto je jedna z možností,“ vysvetľuje s úsmevom. Šikovný mladík však nepredpokladá, že raz sa budú budovať všetky cesty na svete z ohorkov, keďže len na tento asi 100-metrový úsek ich museli použiť 10 miliónov kusov.