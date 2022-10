Kollár nechutne zneužil prípad vulgárneho policajta, neprávom očiernil utečencov! Polícia reaguje: Video nenakrúcal Ukrajinec

Po zverejnení prípadu vulgárneho policajta, ktorého si na mobil nakrúcal rusky hovoriaci muž, sa na internete začali objavovať klamlivé príspevky, že malo ísť o Ukrajinca. Na vlnu naskočil aj predseda parlamentu Boris Kollár.

Nie nebol to Ukrajinec! Píše slovenská polícia na svojich facebookových stránkach k prípadu vulgárneho policajta, ktorého si nakrúcal rusky hovoriaci muž. "V súvislosti s prípadom, kedy si príslušníka Policajného zboru nakrúcala na mobil osoba cudzinca, sme na sociálnych sieťach zaregistrovali množstvo šírených informácií, podľa ktorých išlo o Ukrajinca. Nie je to pravda. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave video nakrútil Gruzínec," zaznelo na stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR.

Na vlnu nenávisti však naskočil aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý sa nehanbil zneužiť prípad a zavádzal svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Otvorene tak šíril nenávisť voči utečencom. "To, čo si tu dovoľujú niektorí “utečenci” na drahých autách a myslia si, že nám tu budú skákať po hlave, že nebudú nič rešpektovať, ako si to dovolia doma na Ukrajine, tak tieto maniere si priviezli aj k nám. Mýlia si našu pohostinnosť so svojou svojvôľou, sú veľakrát drzí a nerešpektujú ani Policajný zbor,“ povedal Boris Kollár k prípadu, ktorý ďalej hovoril o tom, že policajtovi by dal aj odmenu.

Pravou podstatou aj Kollárovho statusu sa zaoberá polícia: "Prečo poukazujeme na pôvod autora videa? Po zverejnení videa sme na sociálnych sieťach zachytili viacero klamlivých informácií, ktoré muža označili za Ukrajinca. Niektoré z nich explicitne obsahovali tvrdenia, podľa ktorých išlo o prejav nevďačnosti utečencov z Ukrajiny, ktorí sa vyhýbajú odvodovej povinnosti a zneužívajú našu pohostinnosť. Takéto statusy v podstate priamo a bez zábran opisovali, čo bolo hlavným zmyslom ich klamstva o pôvode muža - vyvolať nenávisť voči utečencom z Ukrajiny."

"Nejde pritom o nič nové. Podobné pokusy zaznamenávame pravidelne. Policajný zbor krátko po začiatku vojny varoval verejnosť, že nové dezinformácie budú mať cieľ šíriť nenávisť a diskreditovať utečencov - a ak by sa medzi nimi skutočne našla problémová osoba, niektoré vplyvné subjekty budú jej vinu generalizovať na všetkých Ukrajincov bez výnimky," doplnila polícia na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR.