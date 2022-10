Dáva si klapky na oči? Šokujúce stanovisko Ceterovej po priamych dôkazoch mladej pornoherečky! Lela, to vážne

Neubehlo veľa času, odkedy české médiá vyšli s informáciou, že Karlos Vémola (37) má svoju manželku Lelu Ceterovú (33) zase raz podvádzať. Odvtedy sa odohrala divoká výmena názorov medzi všetkými hlavnými aktérmi, pričom sa odkazy čím ďalej tým viac stupňovali. V najnovšom príspevku na sociálnej sieti sa Lela vyjadrila k celej afére a zaujala prekvapujúce stanovisko.

Ako prvý s informáciou o Karlosovom podvádzaní vyšiel český portál extra.cz, ktorému to mal potvrdiť dobre informovaný zdroj. Ten tvrdil, že sa Karlos Vémola (37) s pornohviezdou Hanou Džurbanovou (18) alias Rikou Fane, ktorá sa zviditeľnica už v Superstar, stretáva intenzívne 4 mesiace. Hneď na to sa k obvineniu začali vyjadrovať samotní aktéri.

Z Karlosovej strany prišlo popieranie so slovami, že ani len netuší, kto je Hana Džurbanová. Na stranu manžela sa pridala aj Lela, ktorá Hanu obvinila z priživovania sa na ich sláve. "Neviem, kto Hana Džurbanová je. Takže asi ťažko. Je to blbosť, tú frajerku nepoznám," uviedol zápasník. Lela sa k veci vyjadrila takto: "Je až neuveriteľné, ako hlboko dokáže (Hana) klesnúť len na päť minút slávy, a je veľmi smutné, že si to odnáša celá naša rodina."



Mladučká pornohviezda nezostala ticho a taktiež si pustila ústa na špacír, pričom Lele adresovala štipľavé slová. "Aby si zakryla nešťastie doma, hádžeš špinu na dievčatá, za ktorými ti manželík uteká,“ napísala Džurbanová. Po jej slovách sa znovu ozval zápasník, ktorý ju slovami vôbec nešetril. "Sfetovaná jazdí na kolobežke po Prahe. Je to človek pod moju úroveň, ktorý sa predáva za tri koruny a chce iba pokaziť môj vzťah s Lelou," vyjadril sa drsne Vémola, ktorý už očividne stratil všetky nervy.

V tej chvíli evidentne nervy praskli aj samotnej pornoherečke, ktorá na Instagrame zverejnila siahodlhú konverzáciu s Vémolom, z ktorej vyplýva, že je dvojica v kontakte už dlhší čas. To však nebolo všetko. Fanúšikom pustila aj niekoľko hlasových nahrávok, ktoré jej Karlos poslal. V nich Vémola napríklad hovorí o dvojminútovom rande, ktoré majú na pláne. Človeku by sa zdalo, že po tomto už je jasné, ako sa veci v skutočnosti majú.