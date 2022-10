Príbeh ako z filmu, osamelý Američan zomrel a zanechal rozprávkový majetok: Dediť majú aj Slováci!

Mysleli ste si, že takéto veci sa dejú iba vo filmoch? Nuž, život je naozaj nevyspytateľný. A v tomto prípade sa pošťastí aj Slovákom.

O dedičstve od bohatého amerického strýka ste doteraz počuli len z filmu, prinajhoršom z podvodného e-mailu, ktorý vám hodilo rovno do spammu. Niektorí ľudia, dokonca aj Slováci však rovnaký, ale pravdivý príbeh, prežívajú na vlastnej koži.

V roku 2016 totiž vo vlastnom dome v tichosti zomrel muž, ktorý nemal žiadnu blízku rodinu. Nebol nikdy ženatý, nemal žijúcich súrodencov, deti a dokonca nezanechal ani žiaden závet. Za život však stihol nasporiť neuveriteľných 11 miliónov dolárov. Príbeh ako z filmu priniesol portál Blockclubchicago.org.

Joseph Stancak († 87) má v Severnej Amerike a Európe 119 príbuzných, ktorí ho vôbec nepoznali, pričom každý z nich by, podľa portálu, mohol po zdanení dostať 60-tisíc dolárov. Bohatý strýko mal pritom podľa magazínu People najviac príbuzných práve na Slovensku a v Poľsku, jeho rodičia pochádzali z Poľska.

Ďalších príbuzných by mal mať v Česku, Nemecku, Británii, Kanade, Iowe, Minnesote, New Jersey a New Yorku, pre portál Blockclubchicago.org to povedal právnik Kenneth Piercy, ktorý momentálne spravuje Stancakov majetok.

Zatiaľ sa nevie takmer nič o tom, ako prišiel Stancak k takémuto veľkému majetku. Susedia však o ňom prezradili, že to bol tichý muž, ktorý býval v bungalove v časti Chicaga s názvom Gage Park a dokonca aj opravy na dome si robil sám. Vlastnil však loď s názvom "Easy" .