Mladá žena sa stala umelkyňou vďaka svojej nespavosti: Wau! Neuveriteľné, aké príšery si vie Romana namaľovať na tvár

Tomu sa povie poriadna halloweenska maska! Ak sa chystáte v najbližších dňoch na nejakú párty, dajte sa inšpirovať mladou umelkyňou Romanou Nitranovou (32). Rodáčka z Piešťan sa k tomuto umeniu dostala vďaka nespavosti, nápady k nej prichádzajú uprostred hlbokej noci.

Plátnom je najčastejšie jej vlastná tvár. Vďaka bezsenným nociam objavila v sebe dovtedy nepoznanú umeleckú dušu.opísala svoje začiatky mladá umelkyňa.

Romana je samouk, nikdy sa výtvarnému umeniu nevenovala, no dnes má za sebou už približne 150 malieb na tvár. „Donedávna som pracovala ako asistentka riaditeľa v IT firme. Momentálne riešim brigády a snažím sa čo najviac času venovať opäť maľovaniu, pretože som mala takmer rok pauzu,“ pokračuje Romana, ktorej jedna maľba trvá podľa náročnosti kresby od troch do ôsmich hodín.

„Najdlhšie mi trvala Catwoman, keďže som skúšala novú techniku vrstvenia. Myslím si, že tvár je dosť veľké plátno, na ktorom sa dá kreatívne vyblázniť a nezostať len pri klasickom líčení,“ vysvetľuje mladá žena, ktorej vzorom je Alexys Fleming z USA.