Chcel byť starostom, skončil vo väzbe! Mama obvineného v šoku: Nepodplácal, lebo nemal z čoho

Chce byť starostom, no je vo väzbe. Reč je o Jozefovi Červeňákovi (37) z Roštára pri Rožňave, kde si poňho prišla NAKA.

Na krku má obvinenie z volebnej korupcie za poskytnuté potraviny a prísľub vyplatiť 50 eur za hlas. Jeho mama a manželka sú však presvedčené, že všetko je inak, lebo zo sociálky 400 eur by pri troch deťoch ani nemal z čoho podplácať.

Manželka Martina (36) podrobne popísala, ako k nim do domu vnikli ráno policajti a odvliekli ho v putách. "Nič neurobil, akurát chcel kandidovať na starostu, aby bola zmena v obci. Je nevinný," povedala Jozefova polovička, pričom spolu vychovávajú tri deti - Jozefa (17), Helenu (15) a Annamáriu (8). Vo chvíli, keď ju Nový Čas spovedal, akurát jej zazvonil mobil a z väzby jej volal práve zadržaný Jozef.

Dali mu vraj pár sekúnd, aby počul svoje deti a do telefónu uviedol toto: "Som v pos*anej diere, žeriem tu ho*ná, správajú sa ku mne ako ku ho*nu. Hovoria, že tu budem do roka a zhnijem tu!" Pri týchto slovách jeho mama Helena (59) len zastonala: "Sme v šoku! Spolu s manželom Jozefom, ktorý vlani zomrel a bol na čele rómskej koalície, sme sa venovali popri kultúre a osvete hlavne charite. Syn je muzikantom a dlhšie pôsobil v Anglicku. V rámci potravinovej banky sme vždy pomáhali núdznym a najmä v osadách. Bežne sme potraviny rozvážali po domácnostiach a ako terénni pracovníci asistovali aj počas pandémie. Nijako sme nepodplácali a ani syn Jozef, preto som podala trestné oznámenie. Situácia je taká, že jedna negramotná rodina v obci tvrdí, že došlo k podplácaniu. Dostali viacero potravín, lebo tvrdili, že hladujú, keďže boli bez sociálnych dávok," tvrdí mama Helena.

Syna sa zastala aj preto, že živí svoju rodinu len zo 400-eurového mesačného príjmu. "Ako by z neho mohol ešte pri troch deťoch niekoho podplácať? Veď by mu nič nezvýšilo! Pravda vyjde navonok, lebo toto, čo sa deje, je úplný výsmech. Jozef je však odhodlaný vydržať a kandidatúry na starostu sa nevzdá. On tú podporu získa aj bez podplácania, lebo platí prezumpcia neviny. Je však znechutený, že ho trestajú za pomoc iným," dodala mama Helena.

Čelí obvineniu

"Obvinený J. Č. z Roštára, ktorého minulý štvrtok obvinila Národná kriminálna agentúra z prečinu volebnej korupcie, sľuboval, že v prípade zvolenia vyplatí svojim voličom 50 eur. Protiprávneho konania sa mal dopustiť tým spôsobom, že viacerým osobám mal v obci poskytnúť rôzne potraviny za to, aby mu dali svoj hlas a volili ho v nadchádzajúcich komunálnych voľbách," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Keďže vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje, nateraz polícia nemôže poskytnúť ďalšie informácie.