Záhada okolo domu na Železnej studničke: Namiesto peňazí od súkromníka cvakajú mestské lesy!

Nezodpovedné nakladanie s peniazmi občanov? Miesto toho, aby súkromník platil mestským lesom za to, že má dom na ich pozemkoch, platia mestské lesy za prenájom tejto nehnuteľnosti.

Podľa čitateľa, ktorý nás na to upozornil, takto mestské lesy investovali už takmer 25 tisíc eur! Do redakcie nám prišiel list od nahnevaného čitateľa, ktorý upozorňuje na možné šafárenie s verejnými prostriedkami v Mestských lesoch Bratislave. Tie si podľa neho prenajímajú dom v blízkosti lanovky na Železnej studničke, do ktorej zbytočne vrážajú finančné prostriedky.

„Prenajali si vec, ktorá sa nedala užívať. Museli zrekonštruovať celú budovu, a platiť nájomné. Čiže z verejných peňazí vyhodili 3000 eur nezmyselne. Zaviazali sa urobiť kanalizáciu, dokonca kúriť v zime, miesto toho, aby žiadali o odstránenie nelegálnej stavby na pozemkoch mestských lesov,“ sťažuje sa čitateľ. Podľa neho Mestské lesy tak len slepo plnia priania majiteľky, od ktorej si ruinu prenajímajú. Práve majiteľka by pri tom mala podľa neho platiť za dom Mestským lesom, keďže sa čiastočne nachádza práve na pozemkoch Mestských lesov Bratislava. „Jej rodina využíva dom na rekreáciu za naše peniaze,“ tvrdí čitateľ. Upozorňuje, že v minulosti tu bol kameňolom v štátnom vlastníctve. Po revolúcií sa pozemky vrátili mestu, okrem tohto domu. Doteraz tak podľa neho vyplatili na nájom 24 585 eur, pričom zo šafárenia podozrieva riaditeľa Mareka Pávu.

Záchrana pred developermi?

Ten však na celú situáciu reaguje tvrdením, že objekt by sa bez intervencií mestských lesov využíval na mimorekreačné účely, čomu chceli zabrániť. „Objekt rodinného domu, nachádzajúci sa v lukratívnej časti Železnej studničky, je roky v súkromnom vlastníctve. Nie je tajomstvom, že pozemky na Železnej studničke sú v hľadáčiku záujmových skupín a ich developerských zámerov, ktoré do oblasti nutne prinášajú ďalšie autá a aktivity, ktoré sú v protiklade s rekreačným využitím lesoparku. Dá sa povedať, že v roku 2020 sa Mestským lesom podarilo daným praktikám zabrániť a aspoň tento jeden objekt (respektíve jeho časť) si prenajať a mať tak priamy vplyv jeho ďalšie využitie,“ vysvetľuje Páva.

To, že dom využíva majiteľka na rekreačné účely, podľa neho nie je pravda. „Objekt sa v súčasnosti využíva ako technicko-prevádzkové zázemie. V budúcnosti bude využitý v súvislosti so zámerom predĺženia promenády na Železnej studničke, ktorý pripravuje hlavné mesto. Daná náplň teda nebude mať žiadny negatívny vplyv na rekreačný charakter územia,“ tvrdí Páva s tým, že mestské lesy zrealizovali v objekte len menšie práce a opravy v nevyhnutnom rozsahu (vymaľovanie, oprava čističky na vodu a pod.) za pomoci dobrovoľníkov.