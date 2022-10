Tiborko (9) utrpel ťažké zranenia po páde z okna na 2. poschodí špeciálnej školy, matka reaguje: Trestné oznámenie!

Doteraz nemôže pokojne spávať! Mama autistického chlapčeka Tiborka (9) je stále v šoku z toho, že jej milovaný syn vypadol z okna na 2. poschodí špeciálnej školy, ktorú navštevoval. Bolestivý pád mu spôsobil viaceré zranenia, z ktorých sa zotavuje. Vec už rieši polícia, mama chce podať trestné oznámenie na školu.

Tiborko (9) vypadol z okna učebne školy v Prešove vo štvrtok minulý týždeň. Autistický chlapček si podľa riaditeľky školy okno sám otvoril. Kým sa asistentka stihla spamätať, dopadol na trávnik na školskom dvore. To bolo jeho šťastím. „Ak by tam bol betón, ani si nechcem predstaviť, ako by sa to mohlo skončiť. Ale aj tak je to obrovská nezodpovednosť. Viem, že prípad už vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví. Napriek tomu podám trestné oznámenie aj ja. Chcem sa uistiť, že všetko bude prebiehať tak, ako má,“ vyhlásila mama chlapca Dominika (30).

Modriny na tele

Tiborko má ruku v sadre, poranenú panvu a bolestivo udreté viaceré miesta na tele. „Stále sa sťažuje, že ho všetko bolí. Dopadol na prednú časť tela a práve tam má najväčšie modriny. Často vzlyká,“ upresnila žena. Chlapček bol jednu noc aj v nemocnici. „Potom sme ho odtiaľ zobrali. Predsa len s jeho diagnózou sa o neho lepšie postará rodina,“ nazdáva sa mama. Polícia sa prípadom začala zaoberať po tom, ako ju na incident upozornili zdravotnícki záchranári. „OO PZ Prešov-Juh v uvedenom prípade dňa 20. 10. 2022 začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, kde vzhľadom na vykonávanie procesných úkonov nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ uzavrela prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.