Dojemný osud orla kráľovského, ktorého vytiahli zo studne: Kurszán o chlp unikol smrti, teraz je tatkom!

Ako mláďa mal neľahký osud, vďaka pomoci mu však svitlo na lepšie časy. Orol kráľovský, ktorý dostal meno Kurszán, čiže sup, takmer prišiel o život ako mláďa, keď ho len úplnou náhodou pracovníci národného parku objavili na dne studne. Aj keď sa narodil v Maďarsku, na Slovensku sa mu zapáčilo.

Kurszán, ktorý dostal meno po slávnom dobyvateľovi, sa pred piatimi rokmi vyliahol s bratom v hniezde v oblasti Heveskej nížiny. Maďarskí ornitológovia mu 30. júna 2017 nasadili ornitologický krúžok. Jeho brat dostal do výbavy aj GPS vysielačku. „Výskum bol súčasťou projektu LIFE Raptors Prey. Bohužiaľ, vysielačka fungovala len krátko, keď sa zrazu odmlčala. V septembri 2017 našli strážcovia z Národného parku Bükk uhynutého Kurszánovho brata a GPS vysielačku, ktorú niekto odrezal,“ prezrádza Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku. Kurszána našiel strážca z národného parku pri prehľadávaní terénu.

Zo zvedavosti nazrel do starej otvorenej studne. „A na jej dne, na vyčnievajúcom konári, sedel mladý orol kráľovský - Kurszán. Pravdepodobne tí, ktorí zabili jeho brata, mu ‚pomohli‘ vliezť do studne,“ doplnil. Vysileného dravca previezli do Orlieho centra v meste Jászberény, kde strávil štyri mesiace, kým nabral dostatok síl na to, aby mohol byť vypustený späť do voľnej prírody.

O jeho ďalšej ceste vedia ochranári vďaka vysielačkám na chrbte. Napokon sa usadil na Slovensku, s osamotenou dospelou samicou obsadili známu orliu lokalitu vo Vértešských vrchoch. Prvé hniezdenie nedopadlo dobre, chvíľu sa potulovali, až sa usadili v oblasti na západnom Slovensku. „Aj keď s hniezdením začali o dva týždne neskôr než iné orlie páry, na konci mája sa im vyliahlo mláďatko,“ ozrejmil ochranár.