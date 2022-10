Tvrdé obvinenia bývalého ekonóma zo školy vraha spred Teplárne: Riaditeľka ma vyhodila pre moju orientáciu!

Homofóbia a problémy s inakosťou? Slovensko sa ešte nespamätalo z chladnokrvnej dvojnásobnej popravy mladíkov na Zámockej ulici v Bratislave rukou Juraja Krajčíka († 19), ktorý ich zastrelil pre sexuálnu orientáciu. Vrah navštevoval Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v hlavnom meste, kde pracoval ako ekonóm Ladislav Makó (47).

Ten prezradil, že pre riaditeľku J. Laznibatovú nie je homofóbia a nenávisť ničím novým. Tvrdí, že ho zo školy mala vyhodiť, pretože si našiel priateľa! Školu preto žaluje z dôvodu diskriminácie. Riaditeľka tvrdí, že ide o vymyslené obvinenia.

Ladislav (47) začal v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu (ŠpMNDaG) pracovať ako ekonóm v roku 2009. Najskôr iba ako externý zamestnanec, neskôr dostal pracovnú zmluvu. „Pani riaditeľka bola s mojou prácou spokojná, dokonca mi dávala aj štvrťročné odmeny. Chcela, aby som prebral celú ekonomickú agendu školy. Nevyzeralo to, že by sme mali mať nejaký konflikt,“ zaspomínal na začiatky v práci. Už vtedy však zaregistroval, že niektorí rodičia mali s riaditeľkou Jolanou Laznibatovou problém a v roku 2013 dokonca žiadali jej odchod kvôli pochybnostiam, týkajúcich sa transparentnosti. Vzťah Ladislava s riaditeľkou sa zmenil začiatkom školského roka 2015/2016, keď sa rozišiel so svojou ženou a našiel si partnera rovnakého pohlavia.

„Vtedy začala po mne pátrať, začala chodiť do kaviarne, kde sme bývali. Vypytovala sa aj mojej bývalej manželky, čo robím a kde robím. Môj priateľ pracoval v školskom bufete a ona ma žiadala, aby som ho poslal preč. Stále dokola opakovala, že ten život, čo žijem, nie je normálny, a že sa mám vrátiť k manželke. Nerozumel som, čo jej je do toho,“ opísal prinajmenšom divný prístup riaditeľky Ladislav.

Po čase, ako tvrdí, si uvedomil, že jednoducho nenávidí inakosť. Vyvrcholilo to tým, že riaditeľka Ladislava vyhodila zo školy. Bývalý ekonóm však dal vec na súd a ten rozhodol, že rozviazanie pracovného pomeru bolo neplatné. Do školy sa preto snažil vrátiť, no nepochodil. Od ŠpMNDaG teda chce vymôcť odškodné a žaluje ich z dôvodu diskriminácie kvôli sexuálnej orientácii.