Oslnivá súťaž krásy Miss Intercontinental 2022: Už poznáme víťazku! Veľký úspech Slovenky Sylvie Šulíkovej

Minulý piatok (14.10.) sa v egyptskej Hurghade konala oslnivá súťaž krásy Miss Intercontinental 2022. Slovenskou delegátkou bola Sylvia Šulíková, ktorá sa veľmi teší z úspechu, ktorý na súťaži dosiahla.

Slovenskú republiku na súťaži krásy reprezentovala I. Vicemiss Slovensko 2021, 25-ročná Sylvia Šulíková z Bratislavy a po skvelej prezentácii postúpila do TOP 20-ky. „Som šťastná, že som sa umiestnila v TOP 20. Pre mňa je to výhra a úspech. Som vďačná, že sa mi to podarilo a celá súťaž, prípravy, finále sú neopísateľný zážitok do konca života.“, povedala Sylvia.

V rámci súťaže národných kostýmov Sylvia odprezentovala šaty s folklórnymi vzormi, ktoré jej vytvorila dizajnérka Jaroslava Wurll Kocanová. Korunku, ktorá je precíznou ručnou prácou, vyrobila slovenská šperkárka Anička Škarda, ktorá tvorí pod menom Čarbičková Crowns.

Sylviu počas celej prípravy podporoval riaditeľ projektu Miss Slovensko Michael Kováčik a na svoju zverenkyňu je právom hrdý: „Finále Miss Intercontinental som pozorne sledoval a na Sylviu môžeme byť všetci hrdí. Reprezentovala našu krajinu zodpovedne a na úrovni. Som rád, že postúpila do TOP 20. S čistým svedomím môžem povedať, že to mohla vyhrať. Konkurencia bola síce veľká, ale príde mi, že je to častokrát o veľkosti a vplyvu krajín,“ dodal Kováčik.

Víťazkou 50. ročníka Miss Intercontinental 2022 sa stala 21-ročná Lê Nguyễn Bảo Ngọc z Vietnamu. Prvou vicemiss sa stala Mariela Pepin z Portorika, druhou vicemiss Cecília Almeida de Sousa z Brazílie, treťou vicemiss Joy Raimi Mojisola z Nigérie, štvrtou vicemiss Tatjana Genrich z Nemecka a piatou vicemiss Emmy Marianne Carrero Mora z Venezuely.