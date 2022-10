Zamestnanci ústavu vo Vyšných Hágoch sa búria, nového riaditeľa vypískali zo sály: Nemá šajnu kde je a čo má robiť!

Liečebný ústav vo Vyšných Hágoch má týždeň nového riaditeľa, s menovaním ktorého 90% zamestnancov nesúhlasí. Vyjadrili to pred týždňom na prvom spoločnom stretnutí keď ho doslova vypískali a vytlieskali zo sály a teraz svoj postoj k jeho menovaniu vyjadrili aj petíciou, ktorú zaslali ministrovi zdravotníctva. On a ani nikto z ministerstva sa im doteraz nijakou formou neozval, aj keď minister prisľúbil minulý týždeň osobné stretnutie.

Doktori, sestričky a ostatní zamestnanci v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch sú doslova zhrození z toho, kto by mal ich ústav, ktorý je nie len jedinečný ale patrí ku európskej špičke, mal viesť. Lukáš Kokorák (37) pracoval ako chirurg v Popradskej nemocnici potom čo bol tri roky primárom v Levoči. Po tom čo sa začalo chirurgické oddelenie pomaličky rozpadať, riaditeľ nemocnice na levočskom mestskom zastupiteľstve jasne povedal, že primár musí odtiaľto odísť. No a práve on má viesť náš jediný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie so 430 zamestnancami.

„Už týždeň je neustále zavretý vo svojej kancelárií a s nikým nekomunikuje. Je ustráchaný, bez reálnej orientácie ako to tu funguje a akoby ani nevedel ako začať. Je to absolútne neúnosná situácia aby takýto človek viedol rozhodujúci ústav nášho zdravotníctva. Ministerstvo aj napriek našej výzve a ich prísľubu, že minister príde ku nám osobne a na miest sa oboznámiť s realitou, sa ani len neozvalo. Preto sme spísali petíciu, ktorú podpísalo 391 zamestnancov.“ Povedal nám rozhorčený námestník, primár a šéf petičného výboru Peter Šterbák.