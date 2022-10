Chutný nápad školákov z Hlohovca: Neuveríte, čím prefíkanci podplatili učiteľky, aby dostali jednotky!

Za dobré jedlo dobré známky! Žiaci Základnej školy Koperníkova v Hlohovci pripravili pre svoje učiteľky v pondelok zdravé raňajky. V triedach pripravovali nátierky, zdobili taniere ovocím a robili aj zdravé koláčiky.

Takto prospešným spôsobom si chceli šplhnúť u svojich pedagogičiek. Dohodli sa totiž s nimi, že ak im to bude chutiť, mohli by dostať jednotky v predmetoch, kde im to príliš nejde.

Robili, čo mohli, aby im to chutilo. A podarilo sa! Školáci z Koperníkovej pripravili chutné prekvapenie pre svojich pedagógov. Ako prvá ich výtvory okoštovala samotná riaditeľka školy. „Pripravili sme zdravé cícerové nátierky aj koláčiky z červenej repy,“ tešili sa žiaci, ktorí boli presvedčení, že jedlo u riaditeľky zaboduje. Denisu Králičovú mimoriadne prekvapili.

„Teším sa z toho, že v škole máme žiakov, ktorí vedia, čo je zdravá strava. Myslím, že ich učiteľky to budú mať ťažké, lebo neodolajú, a keďže si pochutia, budú musieť deťom vyhovieť a dať im jednotky v predmete, kde sú slabší,“ prezradila riaditeľka s úsmevom. Žiaci však napokon zdravé jedlo nechystali len pre pedagógov, ale ponúkli aj mladších spolužiakov aj malých škôlkarov, keďže toho urobili veľmi veľa.