Originálna výstava vo Zvolene láka deti aj dospelých: Aha, s týmito hračkami sa zabávali naši pradedovia!

Obrovský hojdací koník, ručne maľované figúrky vojačikov, historické bábkové divadielko či miniatúrny keramický riadik.

Toto a veľa iného ponúka unikátna zbierka historických hračiek z depozitárov Múzea mesta Bratislavy, ktorú vystavujú v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Pri pohľade na exponáty sa aj z dospelákov stávajú deti. Súčasťou výstavy je aj interaktívny kútik so zväčšeninami niektorých hračiek. Hračky do depozitára v Bratislave zbierajú od 20. rokov minulého storočia, no najviac ich pribudlo koncom 60. rokov, počas búrania historickej Bratislavy.

Stolovanie

Významnou súčasťou výchovy dievčat bola aj príprava na stolovanie podľa dobových kritérií. Pri hrách na servírovanie jedla, ale najmä podávanie kávy alebo čaju mali dievčatká k dispozícii hračky z porcelánu či keramiky ako dokonalé napodobeniny predmetov pre dospelých.

Zvieratká z dreva a hliny

Medzi najstaršie hračky patria aj zvieratká. Základným materiálom na ich zhotovenie bolo drevo, prípadne hlina. Od druhej polovice 19. storočia sa vyrábali aj z papieroviny, plstené alebo z kovu na mechanický pohon. Ako novinka sa v roku 1902 objavil plyšový medvedík z dielne Margaret Steiff z nemeckého Giengenu.