Je to Sisa či Cher? Extravagantná šou, ktorú si nenechali ujsť ani známe hviezdy: Jedna hostka to poriadne prehnala!

Vidíte Sisu alebo Cher? Pri pohľade na slovenskú spevácku divu v šou Sisa či Cher si jeden nie je istý. Spektakulárne predstavenie, ktoré malo svoju premiéru v piatok, deň po narodeninách Sisy, sa nieslo v znamení žiarivých kostýmov, energických tanečníkov, živého pódia a samozrejme dych berúceho výkonu slovenskej muzikálovej hviezdy, ktorá sa pred očami divákov doslova premenila na svetovú bohyňu popu.

Veľkolepé predstavenie! Tak vyzerala premiéra nového predstavenia, ktoré vzniklo ako pocta „bohyni svetového popu“, teda speváčke Cher.

Obsadenie Sisy Lelkes Sklovskej (57) bola stávka na istotu. Speváčka je zárukou vysokej profesionality, absolútneho hereckého zanietenia a samozrejme najvyššej kvality speváckeho výkonu. Inak to nebolo ani v tejto extravaganza šou, v ktorej Sisa naživo zaspievala najväčšie hity americkej speváčky a herečky Cher, ako napr. Believe, If I Could Turn Back Time alebo Shoop Shoop Song.

Na premiéru prišlo aj viacero známych osobností. Medzi nimi napríklad Zora Czoborová, Silvia Lakatošová, Simona Frantová, Petra Bernasovská, Zuzana Vačková, Jana Pištejová a iné.

