V záplave posledných teplých lúčov robia Slováci fascinujúce fotky: Takto sa o slovo hlási babie leto! To je nádhera

Studený september maril akékoľvek nádeje na babie leto, no napokon sa príroda predsa len zmilovala a slnko vytiahlo von nielen turistov, ale aj lovcov nádherných snímok. Marek Zeleňák (28) zo Šurian už roky brázdi celé Slovensko a zachytáva ho v každom ročnom období. Tentoraz sa vybral do Tatranskej Javoriny.

Sieť utkaná z pavučín, do zlata sfarbené lístie, kvapky rosy na steblách trávy a k tomu jas slnka. Takto nejako by opísal básnik babie leto, na ktoré sme po studenom septembri tento rok dlho čakali. Marek Zeleňák zo Šurian berie svoj objektív do ruky vždy, keď má len trochu času, v jeho fotografiách vznikajú romantické zábery z celého Slovenska.

„Tentoraz som sa vydal do Tatranskej Javoriny. Tá pestrá záplava farieb je v každom kúte, zábery sú úžasné po celý deň či skoro ráno, alebo aj pri západe slnka,“ opísal vydarený výlet Marek. Množstvo záberov, ktoré urobil, sú dôkazom, že babie leto má nezameniteľné čaro. Rovnako si príjemné dni užívala aj Lucka (18) z Banskej Štiavnice, ktorá miluje najmä fotogenické farebné lístie.

„Počasie je krásne, rastú huby, voda už je studená, ale dá sa krásne relaxovať aj pri tajchu, pre istotu nosím dáždnik, lebo hocikedy môže priviať dažďový mrak,“ povedala. Krásne počasie má vydržať ešte pár dní, a tak si do albumov ešte všetci môžu pridať podarené fotky z výletov v prírode.

