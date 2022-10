Jazdci Hubertovej jazdy v Košiciach si majestátne zvieratá zamilovali od kolísky: Ešte nevedeli chodiť a už sedeli na konskom chrbte

Šarmantné dámy, študentky, ochrancovia zákona či športoví šampióni. Všetci títo a mnohí ďalší sa predstavili na Hubertovej jazde v Košiciach. Krásne a vznešené tvory so svojimi jazdcami mohli domáci vidieť priamo aj v centre mesta, kde sa skupina 50 jazdcov stretala a odkiaľ sa vybrali súťažiť v hone na líšku. Medzi jazdcami boli hlavne nadšenci s hlbokou vášňou ku koňom, ktorí si pestujú už od najmladšieho veku.

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny každý rok predznamenáva slávnostná Hubertova jazda, ktorú pripravuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v spolupráci s Mestom Košice. V piatok 14. októbra sa presne na poludnie o 12. hodine stretlo 51 jazdcov so svojimi tátošmi pri bronzovej soche žrebca Arda uprostred areálu univerzity, odkiaľ sa v sprievode vybrali až do centra Košíc pred Štátne divadlo. Po dekorácii koní sa vydali na tradičný hon na líšku do lesov v okolí Bankova. Líšku predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou, ktorý v lesoch išiel na vopred pripravenej trase známej len jemu. Pre ostatných jazdcov je pripravených množstvo prekážok.

Ako uviedla hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková, kôň je symbolom ich univerzity. “Bronzová plastika žrebca Arda stojí uprostred univerzitného areálu. Model koňa vytvoril významný český sochár Josef Václav Myslbek (1848 – 1922), keď pripravoval jazdeckú sochu sv. Václava, ktorá je dominantou Václavského námestia v Prahe,” uviedla Bobriková.

Legenda o Hubertovi

Podľa legendy akvitánsky princ Hubert (656 - 727) poľoval, holdoval a užíval si život, nectil si poklady a dary prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až raz, keď sa mu Boh zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zmenil svoj postoj k životu. Začal viesť pokorný život, neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Arden. Historici sú však pri hodnotení legendy zdržanliví.

Prečo sme si zamilovali štvornohé majestátne kone

Michaela (32), Košice, právnička

“Som vyštudovaná právnička, ale tejto profesii sa už nevenujem aktívne, dnes sa venujem hlavne koňom. Ťažko povedať, čo ma k láske k týmto krásnym zvieratá viedlo, mám to od malička. Sú majestátne, dávajú človeku veľa energie a skvelý pocit slobody. Na koňoch jazdím od šiestich rokov, takže v podstate celý svoj život.”

Greta (29), Michalovce, administratíva

“Robím na ranči, kde sa starám o účtovníctvo. Moja láska ku koníkom začala presne pred 20 rokmi, kedy som začala jazdiť. Ešte som chodiť nevedela a už som sedela na konskom chrbte. Keď koníky deti chytia, väčšinou si deti myslia, že príde puberta a skončí to, ale u mnohých, vrátane mňa, tá láska k koňom zostala, neviem, či to dokážem opísať. S koníkmi pracujem pravidelne, trénujem s nimi trikrát do týždňa.”

Daniel (19), Košice, študent

“Na koni jazdím od svojich piatich rokoch, od kedy viem chodiť. Odvtedy sa koníkom aktívne venujem, dnes už aj športovo. Pretekám rýchlostné disciplíny na súťažiach, kde som sa stal viacnásobným slovenským šampiónom v disciplíne Pole Bending. Kone, to je pre mňa relax, hobby a krásna práca so vznešenými zvieratami.”