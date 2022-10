Pracovné príležitosti na východe Slovenska rastú: Má to však jeden háčik!

Najväčší veľtrh práce sa vrátil na východ Slovenska. Študenti, nezamestnaní, ale aj pracujúci sa prišli informovať a hľadať nové pracovné možnosti. Medzi šťastlivcami s novým pracovným miestom je aj Ukrajinec Anton (59), ktorý na veľtrh prišiel so synom. Najväčší záujem medzi návštevníkmi bol hlavne o sféru informačných technológií. Nové zamestnanie si tu hľadali muži, ale aj ženy.

Pracovné príležitosti na východ rastú, no sú najhoršie rozložené v krajine. Výkonná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová uviedla, že Košický a Prešovský kraj patria spolu s regiónmi na strednom Slovensku medzi najrozsiahlejšie. “V porovnaní s inými krajmi však ponúkajú najhoršie rozloženie pracovných príležitosti. Väčšina z nich v oboch východniarskych regiónoch sa sústredí iba okolo jedného, či dvoch miest,” uviedla Molnárová.

Ako ukazujú štatistiky, práca vo sfére informačných technológií je doménou Košíc. “V iných košických okresoch vidíme tieto pracovné príležitosti iba sporadicky,” doplnila Molnárová. Najväčší záujem medzi košickými uchádzačmi je však v inej oblasti. “Takmer 80 percent administratívnych pracovných príležitostí v regióne je výlučne v Košiciach. Keď hľadajú zamestnávatelia zamestnancov mimo Košíc, najčastejšie ponúkajú pozície vo výrobe a v obchode,” doplnila Molnárová.

Pre východné Slovensko majú analytici v oblasti trhu práce dobré správy. Zlepšenie pracovnej situácie vidno najmä v metropole východu. “V Košickom kraji sledujeme, že počet pracovných ponúk rástol oproti roku 2019 mimo Košíc výraznejšie iba v Michalovciach. Niektoré okresy si dokonca pohoršili. Najhoršia situácia je najmä v okresoch Gelnica a Sobrance,” povedala Molnárová.

Jozef (31), Košice

Vzdelanie: Vysokoškolské

Prax: 4,5 roka v stavebníctve

Nová práca: Informačné technológie

“Pracujem v oblasti stavebníctva zameranej na výrobu veľkých železných a oceľových konštrukcií. Prišiel som tu, lebo chcem zmeniť svoje pracovné zameranie na IT, to je sféra, ktorá ponúka väčší priestor, viac možností aj po celom svete, aby som nebol viazaný na pracovnú dobu. Podarilo sa mi dohodnúť päť pohovorov, no som rozhodnutý ísť do jednej konkrétnej IT firmy, kde o mňa majú záujem. Zároveň mi ale bude treba ešte školenia, pretože v IT, to je vzdelávania na celý život.”

Anton (59) a jeho syn Yurij (16)

Vzdelanie: Vysokoškolské

Prax: 25 rokov zdravotníctvo

Nová práca: Doprava

“Prišiel som pomôcť otcovi nájsť prácu. Na Slovensko sme prišli pred šiestimi mesiacmi, už natrvalo, preto si tu hľadá prácu, ja ešte študujem. Otec má bohaté 25-ročné skúsenosti ako záchranár, ale keďže tu chceme ostať žiť, potrebuje akúkoľvek prácu. Oslovili sme železničnú spoločnosť, ktorá mu dala šancu. Tu na Slovensku, v EÚ, sa robota dá nájsť naozaj rýchlo,” povedal Yurij

Marta (35), Košice

Vzdelanie: vysokoškolské

Prax: 2 roky v školstve, 9 rokov administratíva

Nová práca: Informačné technológie

“Som vyštudovaná personalistka a lektorka. Pracovala som 9 rokov na úrade práce, chcelo to už zmenu, preto som dala výpoveď. Prišla som si tu hľadať niečo iné, lepšie platenú prácu ako v štátnej správe. Našla som si prácu v IT-sfére, myslím, že tu hľadajú aj ženy, aby sa ten sektor trošku osviežil a nebola to čisto mužská doména. “

Odvetvia s najvyšším počtom pracovných príležitostí v Košickom kraji

5188 - Informačné technológie

3950 - obchod

2898 - výroba

2094 - manažment

1666 - doprava, špedícia, logistika