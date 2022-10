Zachcelo sa im zmeny! Belohorcová s rodinou opustili horúce pláže, šli do divočiny: Pochválila sa parádnym úlovkom

Bývalá slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (46) sa s rodinou rozhodli zmeniť svoje bežné prostredie pri bazéne na slnku aspoň na deň za niečo dobrodružnejšie. Vybrali sa do tenerifského lesa, kde sa známi podnikatelia premenili na vášnivých hubárov.

Bývalá učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (46) sa koncom minulého roka aj s rodinou usídlila na ostrove Tenerife, kde sa očividne už na život adaptovala a otvorene hovorí, že našla miesto, kde by chcela zostarnúť.

Po presťahovaní do španielskeho raja dlho s manželom Valstom nelenili a rozbehli podnikanie s nehnuteľnosťami. Dnes je jasné, že urobili dobre, lebo ich podnik sa rýchlo rozrastá a majú klientelu aj zo známych osobností.

Každodenné vylihovanie na lehátka a slnenie sa však určite dokáže zunovať, a zdá sa, že sa tak stalo aj v prípade známej blondínky. Zbalila rodinu a s mužom aj deťmi sa vybrali zmeniť stereotypnú scenériu za niečo nové. Ich kroky smerovali do horského parku Las Lagunetas, kam si so sebou vzali aj hubárske košíky a pustili sa do lovu hríbov.

No sociálnej sieti Instagram zdieľala príspevok, v ktorom sa s fanúšikmi podelila o svoje úlovky. "Tenerife nie je iba rajom surferov, ale aj úžasným miestom pre vášnivých hubárov. A toto je náš dnešný úlovok," napísala k príspevku Belohorcová, ktorá si zmenu prostredia s rodinou očividne veľmi užívala.

