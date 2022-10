Kňaz Prostredník po tragédii na Zámockej nedokázal mlčať: Vrah zabíjal aj vo vašom mene! Komu adresoval tvrdé slová?

Vrah zabíjal aj vo vašom mene. Napísal evanjelický kňaz a politik Ondrej Prostredník na Facebook. Reagoval na dvojnásobnú vraždu, ku ktorej došlo v stredu večer pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave.

Ondrej Prostredník je evanjelickým kňazom a politikom. Dvojnásobná vražda na Zámockej ulici v Bratislave ho nenechala chladným. Pozrel sa do radov kresťanov. Nekritizoval však všetkých, tvrdé slová venoval homofóbnym kresťanom.

"Vrah zo Zámockej vraždil aj vo vašom mene, homofóbni kresťania. Viem, všetci tí hrdí nositelia kresťanských a národných hodnôt teraz svorne odsudzujú včerajšiu úkladnú vraždu dvoch mladých gejov. Azda to aj myslia úprimne a aj im verím, že väčšina z nich by nesiahla po zbrani a nezabíjala, ako to urobil ten zradikalizovaný mladík včera v Teplárni. A predsa ten vrah zo včera vraždil aj v ich mene. V mene všetkých, čo sa zaštiťujú pokryteckými slovami o rešpektovaní gejov a jedným dychom dodávajú, že im ich náboženstvo nedovoľuje tolerovať ich hriech," začal ostro svoj príspevok na Facebooku Ondrej Prostredník.