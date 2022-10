Ďalší desivý útok z nenávisti! Ženu kopol do tváre kvôli dúhovej stužke, z jeho slov mrazí: Znovu vystrieľam Tepláreň

Neuveriteľné! Ani nie 24 hodín po tragickej streľbe z nenávisti na Zámockej ulici v Bratislave sa na Slovensku odohral ďalší nechutný útok z nenávisti. Ženu napadol útočník iba preto, že mala na sebe pripnutú dúhovú stužku. Z toho, čo vypúšťal z úst, mrazí.

Facebooková stránka Naše Slovensko zverejnila príspevok, v ktorom informuje o ďalšom otrasnom prípade útoku z nenávisti. Ako uvádzajú, včera vo večerných hodinách boli vo vlaku RR 719 napadnutí dvaja ľudia, na ktorých zaútočila skupina Slovanistov vracajúcich sa zo zápasu európskej konferenčnej ligy v Bratislave.

"Okolo nás sedelo asi desať fanúšikov Slovana a keď sme vystupovali, všimli si, že mám pripnutú dúhovú stužku. Jeden z nich zakričal, že pôjde znovu vystrieľať Tepláreň," opisuje situáciu napadnuté dievča, ktoré na neho následne zakričalo niečo vulgárne.

"Pochopte, prevaha, neprevaha, v dnešný deň som nemohla byť ticho. Potom začali byť agresívni, až ma jeden z nich plnou silou, z ničoho nič, kopol do tváre a letela som k zemi. A už to išlo. Nasledovala bitka," opisuje ďalej desivý útok. Podľa jej slov sa im našťastie nič vážne nestalo. Na konci príspevku však uviedla ešte jedno smutné priznanie: "Najviac ma mrzí, že to videl plný vozeň ľudí a nikto nepovedal ani slovo."

Ako ďalej uvádza stránka Naše Slovensko, ak ste svedkami podobného správania a dovoľujú to možnosti, neprizerajte sa. Presviedčajte ostatných navôkol, aby sa prestali prizerať. Ak idete z nejakej akcie, buďte vždy ideálne ešte s niekým, alebo so sebou noste kaser.