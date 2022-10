Vo Vlkovej kapacita škôlky nestačila: Neuveríte, kde sa teraz školáci učia

Žiaci základnej školy vo Vlkovej v Kežmarskom okrese sa od nového školského roka učia v priestoroch obecného úradu. Do budovy základnej školy obec presťahovala materskú školu, ktorej pôvodné kapacity už nepostačovali.

Dôvodom je asi 35-percentný nárast počtu obyvateľov obce za posledné desaťročie v dôsledku individuálnej bytovej výstavby. Ako vysvetlil starosta Peter Bendík, výučba na obecnom úrade je iba dočasným riešením. Samospráva plánuje prístavbu k budove základnej školy, teda súčasnej materskej, chýbajú jej však financie.

Kým v roku 2010 mala obec približne 670 obyvateľov, v súčasnosti je ich viac ako 900. Základnú školu, malotriedku, navštevuje v tomto školskom roku v dvoch triedach 39 detí a materskú školu 44. „Pred viac ako desiatimi rokmi bolo v materskej škole 16 detí. Nachádzala sa v budove patriacej Cirkvi. Po rokoch už nevyhovovala, pretože bola dosť stará a hrozilo zrútenie stropu. Po statickej prehliadke bol záver – okamžité opustenie priestorov budovy. Akútne sme tak museli riešiť nové priestory. Rozhodli sme sa škôlku presťahovať do priestorov budovy základnej školy, kde sme zrušili nájomný byt a jednu triedu základnej školy, vznikli tak priestory pre materskú škôlku. Po zrušení malej telocvične nám tým pádom ostali priestory pre základnú školu“ opísal starosta.

Ani tieto priestory ale časom pre materskú školu kapacitne nepostačovali, obec musela otvoriť novú triedu a prijať ďalšie deti. „Bolo opäť potrebné nájsť nové priestory, tých ale nie je veľa. Po dohode a konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – hygienou, hasičmi a stavebným úradom sme tak nechali prekvalifikovať priestory v polyfunkčnej budove obecného úradu, a to zasadačky a knižnice, na priestory tried pre vyučovanie,“ vysvetlil Bendík. Celá základná škola sa tak presťahovala.

Obec chce rozšírenie kapacít riešiť prístavbou k budove, v ktorej ešte v minulom školskom roku sídlila základná škola. Vznikli by tam priestory pre vyučujúcich, ďalšie dve triedy pre materskú školu s vlastným hygienickým vybavením, jedáleň, sociálne zariadenia a sklad. „Máme spracovanú projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu, a pripravujeme žiadosť o poskytnutie prostriedkov v rámci aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,“ skonštatoval starosta, podľa ktorého obec na tento zámer potrebuje minimálne pol milióna eur. Po takejto stavebnej úprave by v budove mohla sídliť škola spolu so škôlkou.