Lučenec má plán na energetickú krízu: Mesto šetrí a TAKTO pomôže svojím občanom!

V čase energetickej krízy podávajú pomocnú roku svojím obyvateľom. Vedenie mesta Lučenec pripravilo plán úspor a zároveň pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.

Pre občanov, kúriacich tuhým palivom ponúka dva priestorové metre grátis, dôchodcom a invalidom ho navyše dovezú zadarmo. Samospráva prijíma aj krátkodobé opatrenia na šetrenie energií v mestských budovách, kde chce ušetriť do konca roka 121.000 €.

Vedenie Lučenca na krízu nečaká so založenými rukami a pripravilo plán úspor na tento rok tak, aby sa to v minimálnej miere dotklo obyvateľov. „Pri spotrebe elektrickej energie tvorí verejné osvetlenie až 54 % plánovanej spotreby. Na energeticky náročných uliciach tak postupne znižujeme počet aktívnych svietidiel o 50 %,“ uviedol hovorca Lučenca Andrej Barančok. Od 1. októbra pracujú zamestnanci mestského úradu každý piatok z domu.

Na úrade majú zákaz používania klimatizačných jednotiek a malých elektrospotrebičov. Mesto pozastavuje prevádzku Divadla B.S. Timravy a kultúrne podujatia presúva do menšieho kina Apollo. Z prijatých krátkodobých opatrení do konca roka 2022 tak očakávajú úspory vo výške 121.000 €.

Okrem šetrenia prichádza samospráva aj s pomocou pre tých, ktorí vykurujú svoje domy tuhým palivom. „Umožníme im nachystať si raždie a haluzinu v množstve dvoch priestorových metroch v mestských lesoch, no musia si zabezpečiť odvoz. Môžu prísť v utorok a piatok od 4. októbra do 15. novembra,“ uviedol konateľ Mestských lesov Štefan Melicher.

Pre seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí si nemôžu nachystať drevo sami, zabezpečí mesto s mestskými lesmi rovnaké 2 priestorové metre palivového dreva s bezplatným dovozom domov. „Myslíme, že záujem bude vysoký, no my sa budeme snažiť vyhovieť všetkým,“ doplnil Melicher.

Lučenčanka Klára (26) má 4 deti a manžela invalida. Pomoc od mesta s drevom veľmi víta. „Určite by som to prijala, pretože máme piecku, v ktorej si kúrime a aj na nej varíme. Dva metre dreva by som mala tak na mesiac,“ prezradila mladá mamička s tým, že vlani za celú zimu minuli šesť paliet, čiže ich to vyšlo 600 eur. Mesto sa zároveň vzdá akýchkoľvek ziskov z vykurovania centrálneho tepla v prospech obyvateľov bývajúcich v bytových domoch.