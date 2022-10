Záhada zlatého padáka: Košická záchranka sa topí v dlhoch, exšéf Bystrík Mucha mal za pol roka zarobiť 93 682 eur!

Honosný zárobok alebo nafúknutá bublina? Záchranná služba Košice (ZSKE) vykázala za minulý rok stratu takmer 2,4 mil. €, ale podľa čitateľa, ktorý nám napísal do redakcie, mal bývalý riaditeľ Bystrík Mucha dostať zlatý padák v podobe odstupného vo výške 6 platov - 93 682 eur.

Mucha odmeny kategoricky popiera a jeho nástupca Dušan Kožuško tiež. Táto suma je však uvedená na stránke Národnej rady SR (nrsr.sk) v sekcii Dokumenty, kde zverejňujú aj príjmy verejných funkcionárov.

Anonym napísal, že kým záchranári musia štrajkovať za mzdy a štátna záchranka sa topí v dlhoch so stratou vyše 2 miliónov eur, jej odvolaný riaditeľ mal mať plat 15 000 eur mesačne! „Za šesť mesiacov zarobil 93 682 eur. K 1. júlu 2021 bol odvolaný z funkcie, ale súčasný riaditeľ košickej záchranky mu vyplatil zlatý padák. Hnus,“ píše čitateľ. Exriaditeľom, ktorého sa to má týkať, je Bystrík Mucha. On však takýto vysoký príjem rezolútne odmieta.

„Anonym sa mýli vo svojich záveroch, že vraj som dostal ,zlatý padák‘ a bez overenia si údajov povrchne vyrátal, že som mal plat 15-tisíc eur! Zlatý padák nebol ani cent, keďže som zo ZSKE odchádzal so štandardnou výpovednou dobou 2 mesiace. Ten 15-tisícový plat by som bral, ale neviem, odkiaľ sa zobralo na stránke nrsr.sk pri mojom mene krásne číslo v príjmoch za 6 mesiacov takmer 94-tisíc eur. Ak by bolo reálne, určite by som sa mu potešil. Moje príjmy v ZSKE si možno overiť priamym oslovením ZSKE či MZ SR, aby poskytli relevantné a hlavne korektné dáta,“ vysvetľuje Mucha a dodáva: „Počas môjho pôsobenia v ZSKE bolo takmer 20 anonymných podaní a boli posielané do médií a na rôzne inštitúcie. Na všetky som trpezlivo odpovedal a vyvracal množstvo klamstiev, lží, ohováraní či invektív. Keďže som bol vo funkcii štátnej firmy, považoval som otvorenú komunikáciu za moju povinnosť voči občanom.“ Ako Mucha zdôraznil, už 15 mesiacov nie je štatutárom v štátnej firme a viac ako rok ani zamestnancom ZSKE.