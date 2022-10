Charizmatický Pyco oslávil narodeniny: Jeho vek by ste neuhádli ani vo sne! S týmto sa zdôveril fanúšikom

Divácky obľúbený moderátor Martin Pyco Rausch (45) patrí medzi slovenskú moderátorskú špičku. Fanúšikov si získal už svojim prvým moderátorským počinom šou v Slovensko hľadá Superstar a odvtedy jeho popularita iba stúpala. Sympatický Pyco oslávil v nedeľu 45. narodeniny, a zrejme nikto by mu pri pohľade na jeho vzhľad jeho vek neuhádol.

Pyco (45) hviezdil v tých najsledovanejších zábavných reláciách. Bol súčasťou SuperStar, Let’s Dance, Česko Slovensko má talent či Tvoja tvár znie povedome. Dva roky však o ňom nebolo počuť. Práve počas náročného obdobia pandémie sa spred kamier vytratil a odvtedy sa v televízii v neukázal. Podľa jeho slov mu však už kamery začínajú chýbať a je zrejmé, že ho čoskoro niekde uvidíme.

V súčasnosti sa venuje zdravému vareniu, pečeniu a receptmi inšpiruje nejednu gazdinku. Prežíva očividne spokojné obdobie, a to, že sa stiahol zo žiary reflektorov a kamier, mu, zdá sa, prospieva.

Obľúbený a charizmatický moderátor pred pár dňami oslávil 45. narodeniny, a k tejto príležitosti na svojej sociálnej sieti zverejnil : "Na tento svet som prišiel v nedeľu 9. októbra, a po 45 rokoch to takto pekne zas vyšlo na nedeľu, a ešte aj so splnom mesiaca. Tak posielam kus radostnej energie aj do vašich víkendov a ďakujem, že ste tu so mnou," napísal Pyco vo svojom narodeninovom príspevku, ktorý aj doplnil o foto koláž.

