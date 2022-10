Padajú hubárske rekordy: Prezriete si fotogalériu, nebudete veriť vlastným očiam! Čo sú to za giganty?

Rastú ako po daždi! Čitatelia si z lesov po celom Slovensku v posledných dňoch nosia košíky plné veľkých hríbov, z ktorých pripravujú chutné omáčky alebo ich sušia do vianočnej kapustnice.

Hríbom prajú vlhké počasie, stabilné teploty a slnko, ktoré sa prederie spoza mrakov aspoň na pár minút takmer na celom území.

Nosíme plné košíky

Jana Beranová (48), Očkov (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Chodievame na hríby cez víkendy, poväčšinou v sobotu do okolia Očkova, kde bývame. Vždy nosíme plné koše dubákov, kozákov, bedlí a suchohríbov. Zakaždým máme obrovskú radosť. Väčšinu hríbov rozdáme rodine a priateľom.

Najviac zbierame suchohríby

Jozef Pavlík (40), Bytča

Hríby sušíme, zavárame nakyslo alebo pripravíme chutnú omáčku či polievku. Výborné sú však aj s vajcom. Delíme sa o úlovky so známymi aj so susedmi. Naposledy sme našli vyše stovky hríbov v lokalite Malá Bytča (okr. Bytča). Do týchto lesov chodievam od detstva. S rodinou radi zbierame aj v lese v Štiavniku či na Kysuciach v Klokočove.

Najlepšie sa nám darí, keď ideme na hríby v utorok, stredu alebo vo štvrtok ráno, pretože vtedy býva v lese menej hubárov. Na huby chodievam najčastejšie s otcom. Čoraz častejšie s nami chodia aj deti Alex (9) a Majka (13). Už som naučil zbierať huby aj manželku Magdu, ktorá pochádza z Poľska. Pokiaľ rastú, nazbierame od 50 do 200 kusov. Najčastejšie zbierame suchohríby, kozáky a bedle.

Životný úlovok

Jozef Petrinec, Stará Turá (okr. Nové Mesto nad Váhom)

V časti Starej Turej som našiel na jednom mieste 25 kusov. Životný úlovok som usušil. Už roky chodím na hríby a toľko pokope sa mi podarilo nájsť až teraz. Všetky boli navyše zdravé. Najťažší mal pomaly jeden kilogram. Bol to taký hríbarov sen. Druhé ráno som ešte rozmýšľal, či pôjdem znovu s otcom. Aj vtedy sme niečo našli.

Trojhríb

Rastislav našiel takýto trojhríb v okrese Trebišov. Meral 27 centimetrov a vážil 648 gramov. Chce ho využiť do vianočnej kapustnice.