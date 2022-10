Čo sa to deje vo Vyšných Hágoch? Zamestnanci špičkového ústavu sa búria: Za pol roka máme už štvrtého riaditeľa!

Jeden problém s riaditeľom riešili na neďalekom popradskom letisku, ďalší majú v špičkovej nemocnici!

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚRCH) vo Vyšných Hágoch sa zamestnanci postavili proti novomenovanému riaditeľovi. Za posledných niekoľko mesiacov je to už štvrtý, pričom podľa ich tvrdení nemá predošlé skúsenosti z podobného postu. Ministra zdravotníctva vyzývajú na stretnutie.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch patrí vo svojom odbore medzi špičkové zdravotnícke pracoviská. Od svojho vybudovania pred 80 rokmi sa stará o pacientov s pľúcnymi problémami. Dnes sa jeho zamestnanci začínajú obávať o jeho budúcnosť. Za posledného pol roka sa tu už vystriedali štyria riaditelia, posledným je Lukáš Kokorák, ktorý doposiaľ pôsobil ako lekár v popradskej nemocnici. Zamestnanci poslali otvorený list ministrovi a vyzvali ho na stretnutie najneskôr do štvrtka. Tomu, čo sa deje, nerozumejú.

„Ak by sme sa potácali niekde na okraji krachu a úpadku, možno by sa to dalo pochopiť. Náš ústav je ale vo výbornej finančnej aj personálnej kondícii. Nevytvárame stratu, máme dostatočnú finančnú rezervu a nikto z našich lekárov a sestričiek nepodáva výpoveď. Zatiaľ,“ vraví primár oddelenia KAIM Peter Šterbák, ktorý dočasne dva mesiace od apríla do júna 2022 ústav taktiež viedol. Pred ním tu 15 rokov pôsobil Jozef Poráč a od júna tohto roku Slavko Rodák, toho teraz strieda práve Lukáš Kokorák. Primár Šterbák tvrdí, že do vedenia prichádza doktor bez praxe s riadením nemocnice.

„Je to nepochopiteľné, a preto chceme, aby nám to minister vysvetlil,“ dodal. V liste pre ministra sa okrem iného pýtajú, ako je možné, že mu na úspech postačilo 154 bodov, keď podľa smernice ministerstva z júla 2017 je potrebných minimálne 165 bodov. Nový Čas k situácii vo Vyšných Hágoch oslovil aj rezort zdravotníctva. Ten sa vyjadril, že výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa NÚRCH prebehlo v súlade so zákonom.

„Uskutočnilo sa formou pohovoru. Minimálny počet bodov, vrátane bodov pridelených za projekt, potrebný na to, aby uchádzač vyhovel stanoveným požiadavkám výberového konania (na základe sumárneho súčtu bodov), bol 120 bodov. Lukáš Kokorák získal vo výberovom konaní 154 bodov,“ informoval rezort zdravotníctva.