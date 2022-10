Slovenský turista sa v Tatrách zrútil z výšky, pomoci mu už nebolo: Toto je možná príčina pádu!

Horskú záchrannú službu kontaktovala dňa 7.10.2022 v dopoludňajších hodinách náhodná svedkyňa, ktorá z TZCH na Poľskom hrebeni ohlásila pád muža v jednom zo žľabov, spadajúcom k Zmrznutému plesu.

Muž po páde nereagoval, takže nevedela zhodnotiť jeho zdravotný stav. Do záchrannej akcie boli vyslaní záchranári HZS z oblastného strediska Vysoké Tatry a bola požiadaná o súčinnosť aj posádka leteckých záchranárov z Popradu.

Do príchodu záchranárov sa podarilo svedkom, medzi ktorými sa nachádzali aj lekári, dostať k postihnutému. Slovenský 52-ročný turista bol v bezvedomí a nedýchal, preto bola začatá laická kardiopulmonálna resuscitácia. Na miesto letel jeden záchranár HZS spolu s lekárom na palube, ktorí po príchode pokračovali v resuscitácii, žiaľ bezúspešne. Mužove telesné pozostatky boli transportované do Smokovca, kde ich prevzali príslušníci Polície a pohrebná služba. Možnou príčinou nehody bolo pravdepodobne pošmyknutie na zamrznutom zasneženom exponovanom turistickom chodníku, vedúcom do sedla Prielom.