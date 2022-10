V Humennom začalo jesenné upratovanie: Dokedy potrvá? Na toto všetko bude zamerané!

V meste Humenné sa od piatka 7. októbra začalo s jesenným upratovaním. Technické služby (TS) mesta Humenné zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu zo škôl, z bytových a rodinných domov, parkov a verejných priestranstiev. Na objemný odpad rozmiestnia v meste kontajnery s objemom sedem metrov kubických.

Pristavené kontajnery sa v lokalitách budú presúvať v trojdňových intervaloch. Jesenné upratovanie potrvá do 15. novembra.

Ako informoval riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc, v rámci rozsahu činností zabezpečujú pracovníci podniku čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov, ako aj upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov. Venujú sa tiež údržbe trávnatých plôch, odstraňovaniu divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta a čisteniu cintorína.

V rámci jesenného upratovania pristavia podľa harmonogramu do jednotlivých lokalít kontajnery na objemný odpad. Do pristavených kontajnerov nepatrí biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, plasty, papier, sklo, obaly z kovu, tetrapaky. Pneumatiky je potrebné odovzdať do autoservisu. Plasty, papier, sklo, obaly z kovu a tetra paky sa v rodinných domoch zbierajú vrecovým zberom a na sídliskách kontajnermi. Možné je ich ale odovzdať aj na zberný dvor TS. Tam patria aj akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia.

Na zberný dvor je potrebné vyviesť aj biologicky rozložiteľný odpad ako vyhrabanú trávu, lístie, konáre a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Na zber lístia, trávy, ostrihaných živých plotov, konárov a dreva je počas októbra samostatný harmonogram zberu, ktorý tvorí ďalšiu časť jesenného upratovania.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať alebo ukladať aj drobný stavebný odpad, ktorý môžu občania Humenného odovzdať v pracovných dňoch od 6:00 do 14:00 na prevádzku TS na Sninskej ulici. Takýto odpad je spoplatnený sumou 0,048 eur/kg. Porušenie zákazu vhadzovania odpadu sa v zmysle zákona o odpade trestá sankciou vo výške 500 eur.